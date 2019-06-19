'Her şey çok güzel olacak' sloganının esin kaynağı Berkay Gezgin'den seçim şarkısı

"Her şey çok güzel olacak" sloganının esin kaynağı olan 13 yaşındaki Berkay Gezgin, 23 Haziran seçimlerine dair bir şarkı yaptı.

Levent Okumuş tarafından düzenlenen ve Berkay Gezgin tarafından seslendirilen "Her Şey Çok Güzel Olacak" isimli şarkı YouTube'da ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerinde seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, YSK kararıyla mazbatasının geri alınmasının ardından yaptığı açıklamayı "Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti.

Bu slogan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki seçim çalışmasında 13 yaşındaki Berkay Gezgin tarafından bulunmuştu. Seçim otobüsüne yaklaşan ve İmamoğlu’na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyen Gezgin'e İmamoğlu’nun cevabı ise "Aynen, aferin sana delikanlı. Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak ‘Her şey çok güzel olacak’ diyor. Bu inanç yeter bize" olmuştu.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu da, paylaşımında “İstanbul’un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak” ifadelerini kullanmıştı.