Kayıt
20:11 19 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD’li aktris Jennifer Aniston.

    'Prens Harry, Jennifer Aniston'a tutkundu'

    © AP Photo / Richard Shotwell/ Invision
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Evlenip baba olan 'İngiliz kraliyetinin yaramaz prensinin', 10 yıl önce dergi kapağındaki çıplak pozuna vurulduğu Jennifer Aniston'ı uzun yıllar takıntı haline getirdiği iddia edildi. Sarışın aktrisle ilgili yeni bir biyografide, Prens Harry'nin "Onda prenses kumaşı var" dediği Aniston'ın numarasını ele geçirip mesaj attığı ileri sürüldü.

    New York Times çok satan kitaplar listesinin gedikli yazarlarından olup şöhretlerle ilgili blogu ve biyografileriyle tanınan Ian Halperin'in Hollywood'un 'sarışın bombası' Jennifer Aniston hakkındaki yeni kitabı, beklenmedik sırları açığa çıkardı. Buna göre İngiliz kraliyetinin 'yaramaz prensi' iken ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenip baba olan Harry, çok uzun yıllar boyunca Jennifer Aniston'a kara sevdalıydı. Hatta sarışın yıldızın GQ dergisinin 2009 kapağında çıplak pozunu gördüğünde "Onda prenses kumaşı var" demekten kendini alamamıştı. 

    © REUTERS /
    Prens Philip de torununu Meghan Markle konusunda 'uyarmış': Oyuncularla eğlenilir, evlenilmez
    Bugün 50 yaşındaki aktris hakkındaki yeni kitap ve belgeselde yer alan iddialar doğruysa, 34 yaşındaki Prens Harry 24 yaşında iken Aniston'ın telefon numarasını ele geçirmeyi başarıp emojiler gönderdi. 

    ABD'li yazar Ian Halperin, şu iddiaları dile getirdi:

    "Harry yıllarca Jen'e kara sevdalıydı. Dostlarına Jen'den "Onda prenses kumaşı var" diye söz ediyordu. Los Angeles'a gidip modellerle çılgın partilere katılıyordu."

    "Çok yakın bir arkadaşına en sevdiği aktrisin Jen olduğunu ve onun telefon numarasını ele geçirdiğini söyledi. Ona mesaj attı ve emojiler gönderdi."

    ANISTON YAŞ FARKI NEDENİYLE UMUT VERMEDİ

    "Bir kaynak, bana, Jen'in Harry’nin kendisine vurulduğunu bildiğini, ama aralarındaki yaş farkından ötürü onu olmayacak bir maceraya sürüklemek istemediğini anlattı."

    Sussex Dükü Harry'nin Aniston'a ilk vurulduğu 2009'da sarışın yıldız ilk eşi Brad Pitt'ten ayrılması sonrası ciddi ilişki içinde olmadığı bir dönemdi. 

    Meghan Markle- Prens Harry
    © REUTERS / Peter Nicholls
    İngiltere'de Prens Harry'e saldırı düzenlenmesi çağrısı yapan iki Neo-Nazi'ye hapis cezası

    SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN HARRY'YE ONAY

    Altın Küre ödüllü aktrisin sözcüsü "İddialar düzmece" diyerek haberleri yalanladı.

    Halperin ise "Film ve kitaptaki her şeyin arkasında duruyorum" diye ısrar etti. 

    Sosyal medya kullanıcıları da Prens Harry'nin kara sevdasını onaylayan ifadelerle iddiaların üzerine atladı.

    Öncesinde Prens Harry'nin 37 yaşındaki eşi Meghan'ın da Chelsea'nin ardından Los Angeles Galaxy'de top koşturan sol bek Ashley Cole ile çıkmanın eşiğine geldiği ortaya çıkmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump: Meghan Markle için 'edepsiz' demedim, bana edepsizlik yaptığını söyledim
    Geçen ay bir TV programına çıkan Lizzie Cundy, neredeyse Meghan ile Cheryl Tweedy'nin eski kocası Ashley Cole'un arasını yapma noktasına geldiğini anlatmıştı:

    "Meghan'la hemen can ciğer kuzu sarması olmuştuk. O çok komikti, Londra'yı seviyordu ve erkek arkadaş bulmak istiyordu. Ben de 'futbolcuları sever misin' diye sordum. 'Telefon rehberim futbolculardan geçilmiyor, bakmak ister misin?' Aklıma Ashley Cole gelmişti, çünkü Cheryl ile yeni ayrılmışlardı ve eski eşi Meghan'a benziyordu. 'Senden hoşlanabilir' dedim."

    Ancak arkadaşlarının Cole'un 'kötü şöretiyle' ilgili uyarılarının ardından Meghan'ın teklifi reddettiği belirtildi.

    Etiketler:
    Jennifer Aniston, Meghan Markle, Prens Harry
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet