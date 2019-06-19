'Prens Harry, Jennifer Aniston'a tutkundu'

Evlenip baba olan 'İngiliz kraliyetinin yaramaz prensinin', 10 yıl önce dergi kapağındaki çıplak pozuna vurulduğu Jennifer Aniston'ı uzun yıllar takıntı haline getirdiği iddia edildi. Sarışın aktrisle ilgili yeni bir biyografide, Prens Harry'nin "Onda prenses kumaşı var" dediği Aniston'ın numarasını ele geçirip mesaj attığı ileri sürüldü.

New York Times çok satan kitaplar listesinin gedikli yazarlarından olup şöhretlerle ilgili blogu ve biyografileriyle tanınan Ian Halperin'in Hollywood'un 'sarışın bombası' Jennifer Aniston hakkındaki yeni kitabı, beklenmedik sırları açığa çıkardı. Buna göre İngiliz kraliyetinin 'yaramaz prensi' iken ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenip baba olan Harry, çok uzun yıllar boyunca Jennifer Aniston'a kara sevdalıydı. Hatta sarışın yıldızın GQ dergisinin 2009 kapağında çıplak pozunu gördüğünde "Onda prenses kumaşı var" demekten kendini alamamıştı.

A young Prince Harry was reportedly drop-jaw 'obsessed' with Jennifer Aniston after seeing her naked body splashed on the front of GQ magazine.



The then 24-year-old royal began texting the Friends actress and even described her as 'princess material', according to a new book. pic.twitter.com/H53NwEe2Ty — HRH. Prince Harry (@TheDukeSussex) June 16, 2019

Bugün 50 yaşındaki aktris hakkındaki yeni kitap ve belgeselde yer alan iddialar doğruysa, 34 yaşındaki Prens Harry 24 yaşında iken Aniston'ın telefon numarasını ele geçirmeyi başarıp emojiler gönderdi.

ABD'li yazar Ian Halperin, şu iddiaları dile getirdi:

"Harry yıllarca Jen'e kara sevdalıydı. Dostlarına Jen'den "Onda prenses kumaşı var" diye söz ediyordu. Los Angeles'a gidip modellerle çılgın partilere katılıyordu."

"Çok yakın bir arkadaşına en sevdiği aktrisin Jen olduğunu ve onun telefon numarasını ele geçirdiğini söyledi. Ona mesaj attı ve emojiler gönderdi."

ANISTON YAŞ FARKI NEDENİYLE UMUT VERMEDİ

"Bir kaynak, bana, Jen'in Harry’nin kendisine vurulduğunu bildiğini, ama aralarındaki yaş farkından ötürü onu olmayacak bir maceraya sürüklemek istemediğini anlattı."

Sussex Dükü Harry'nin Aniston'a ilk vurulduğu 2009'da sarışın yıldız ilk eşi Brad Pitt'ten ayrılması sonrası ciddi ilişki içinde olmadığı bir dönemdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN HARRY'YE ONAY

Altın Küre ödüllü aktrisin sözcüsü "İddialar düzmece" diyerek haberleri yalanladı.

Halperin ise "Film ve kitaptaki her şeyin arkasında duruyorum" diye ısrar etti.

Sosyal medya kullanıcıları da Prens Harry'nin kara sevdasını onaylayan ifadelerle iddiaların üzerine atladı.

Prince Harry 'developed a crush' on Jennifer Aniston after her naked GQ cover 10 years ago https://t.co/SpN8xtSoOB — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 16, 2019

Prince Harry 'developed a crush' on Jennifer Aniston after her naked GQ cover 10 years ago https://t.co/SpN8xtSoOB — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 16, 2019

Prince Harry 'sent Jennifer Aniston text messages' after becoming 'obsessed' with her https://t.co/L84tHMagye — The Sun (@TheSun) June 16, 2019

Öncesinde Prens Harry'nin 37 yaşındaki eşi Meghan'ın da Chelsea'nin ardından Los Angeles Galaxy'de top koşturan sol bek Ashley Cole ile çıkmanın eşiğine geldiği ortaya çıkmıştı.

Geçen ay bir TV programına çıkan Lizzie Cundy, neredeyse Meghan ile Cheryl Tweedy'nin eski kocası Ashley Cole'un arasını yapma noktasına geldiğini anlatmıştı:

"Meghan'la hemen can ciğer kuzu sarması olmuştuk. O çok komikti, Londra'yı seviyordu ve erkek arkadaş bulmak istiyordu. Ben de 'futbolcuları sever misin' diye sordum. 'Telefon rehberim futbolculardan geçilmiyor, bakmak ister misin?' Aklıma Ashley Cole gelmişti, çünkü Cheryl ile yeni ayrılmışlardı ve eski eşi Meghan'a benziyordu. 'Senden hoşlanabilir' dedim."

Ancak arkadaşlarının Cole'un 'kötü şöretiyle' ilgili uyarılarının ardından Meghan'ın teklifi reddettiği belirtildi.