'En az kitle imha silahları kadar tehlikeli olan dijital terör çağı yaklaşıyor'

Aşırılık yanlısı grupların interneti hackleme ve küresel çapta yeni üyelere ulaşma faaliyetleri için kullandığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Yuriy Koyko, bu uygulamaların etkisinin yakın gelecekte en az kitle imha silahları kadar tehlikeli hale geleceğini vurguladı.

Rusya'nın Ufa kentinde yapılan uluslararası güvenlik konulu bir toplantıda konuşan Koyko, teknolojinin hızla gelişmesinin terörist örgütlere sunduğu imkanlardan söz etti.

Gelişen teknoloji sayesinde terör örgütlerinin üye kazanma, maddi yardım toplama, hackleme faaliyetleri ve diğer siber suçlar için interneti daha aktif şekilde kaydeden Koyko, "İnternet, çeşitli aşırılık yanlısı gruplarının dağılmış güçlerini ve kaynaklarını kontrol etmesi için ana mekanizma haline geldi. Günümüzde yaklaşık 30 bin örgüt sitesi var" dedi.

Bunun teknolojik ve dijital terör çağının yaklaştığı çıkarımında bulunmaya imkan tanıdığını anlatan Koyko, yakın gelecekte bu tür terörün sonuçları bakımından kitle imha silahlarıyla kıyaslanabileceğini vurguladı.

Rus yetkili, teröristlerin nükleer, kimyasal ve biyolojik silah bileşenleri üretimiyle ilgili verilere ulaşma çabalarının durmak bilmeksizin devam ettiğini sözlerine ekledi.