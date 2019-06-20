Püsküren yanardağın uçaktan çekilen videosu sosyal medyayı büyüledi

Video, TicToc by Bloomberg’in Twitter hesabından yayımlandı.
Videoda, patlamanın meydana geldiği yanardağdan yükselen günbatımı fonuna açık pembe tonlara boyanan kül boyutu görünüyor.
Sitting in a plane, passengers captured Mexico's #Popocatépetl volcano spewing ash from their windows pic.twitter.com/L9A7u5dp2X— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 18, 2019
"joan_rollins" rumuzlu kullanıcı, “Ne manzara!” dedi.
"Alighttouch1", “Muazzam görüntüler” diye yazdı.
"rak_strong", “Korkunç görünüyor” ifadesini kullandı.
"RStasch" de doğanın şaşırtıcı gücüne işaret etti.
Azteklerin dilinde “tüten dağ” anlamına gelen Popocatepetl, 5 bin 400 km yüksekliğinde. Yanardağ, Meksika’nın simgelerinden biri.
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