Russell Crowe, Leonardo DiCaprio ile aralarındaki 'dinozor iskeleti alışverişini' anlattı: Alkollüydüm

Ünlü aktör Russell Crowe, yıllar önce Leonardo DiCaprio ile aralarında gerçekleşen ve detayları çok merak edilen ‘35 bin dolarlık dinozor kafası iskeleti alışverişi’ sırasında alkollü olduğunu söyledi.

Russell Crowe, 2008 yılında oyuncu Leonardo DiCaprio’nun evinde votka içerken çocukları için dinozor kafası iskeletini satın almaya karar verdiğini açıkladı.

.@russellcrowe tells @HowardStern about the time he bought a dinosaur head from @LeoDiCaprio. “There was a bunch of vodka involved in that transaction,” he recalls. pic.twitter.com/uGmuJhFhdx — Stern Show (@sternshow) 19 Haziran 2019

​SiriusXM Satellite adlı radyo istasyonunda Howard Stern’in konuğu olan Crowe, sıradışı alışverişin detaylarını anlattı.

Ünlü aktörün kendisine dinozor iskeletini göstererek, “Bende bir tane bundan var, bir tanesi de gelecek, çok istiyorum dolayısıyla bunu satmaya çalışıyorum” dediği için satın almaya karar verdiğini anlattı.

“Ne kadar istiyorsun diye sordum. O da ödediğim kadarını ver dedi” ifadelerini kullanan Crowe, dinozor iskeleti için DiCaprio’ya 35 bin dolar ödediğini söyledi.

BOŞANMA TAZMİNATI İÇİN DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMADA SATILDI

Crowe, Sotheby's tarafından 2018 yılında Avustralya’da düzenlenen açık artırmada iskeleti sattığını söyledi.

Söz konusu açık artırma, Crowe’un eşi Danielle Spencer’den boşanırken ona ödediği 20 milyon dolarlık boşanma tazminatını karşılaması için düzenlenmişti ve 'Russell Crowe: The Art of Divorce' (Russell Crowe: Boşanma Sanatı) adı verilmişti.

Crowe, “Sanırım iskeleti sattığımda değeri neredeyse ikiye katlanmıştı” dedi.

Fosilin, büyük deniz sürüngenlerinden biri olarak bilinen Mosasaurlardan birine ait olduğu ve yaklaşık 65 milyon yıl öncesine tarihlendiği düşünülüyor.