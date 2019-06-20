Bahşiş tartışması: İşçi ve iş veren tarafında işler karıştı

Bir restoranda yemeğinizi yediniz, hesabı istediniz, üzerine bahşiş de bıraktınız. Peki o bahşişin artık çalışanın ücretine eklenip, kıdem tazminatı hesabına girmesi gerektiğini biliyor musunuz? Yargıtay’ın bu konudaki kararı pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Yargıtay işçinin aldığı bahşişin de işçilik alacakları hesabında dikkate alınması gerektiği kararını aldı.
İşveren bu ödemeleri tazminat hesabına dahil etmesi gerektiğini biliyor ama uygulamanın nasıl olacağı hakkında fikri yok. Ayrıca pek çok çalışan da gelişmelerden haberdar değil.
Milliyet'ten Duygu Erdoğan, küçüklü büyüklü bir çok işletmeye giderek, bahşiş tartışmasını sordu.
PUANLAMA YAPILIYOR
Buna göre, bahşişin dağıtımında çalışanların yaptıkları işler esas alınıyor. Çalışanlar yaptıkları işlere göre puan alıyor ve toplanan bahşiş puana göre dağıtılıyor. Bu sayede müdür, şef garson, garson, komi ve istenirse mutfak çalışanlarına kadar bahşiş dağıtılıyor. Restoranlarda bu işlem günlük yapılabildiği gibi işletmenin büyüklüğüne göre haftalık ya da aylık dağıtım da olabiliyor.
‘BİZ KARIŞMAYALIM’
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Yargıtay kararının ardından İstanbul Ticaret Odası’yla (İTO) birlikte bir çalışma başlattıklarını söyledi.
‘BÖYLESİ DAHA İYİYDİ’
Kararla birlikte işverenin kontrolünde olmayan bir ödemeden sorumluluğu oluştuğunu belirten işletmeler buna pek çok eleştiri getiriyor. Tabii bu durum lokantalarda çalışanlar için de kafa karışıklığı yaratmış.
İstanbul Şişli’de küçük bir lokantada çalışan şef garson Osman Keslerli, toplanan bahşişlerin her gün sadece salon içinde çalışanlara bölünerek dağıtıldığını söylerken, “Bunu duyduk ama uygulamaya başlanıp başlanmadığını bilmiyorum. Ayrıca bize kârı, zararı olur mu? Bence bu şekilde kalabilir, bize direkt verilen bahşiş zaten bizde kalıyor. Böylesi daha sağlıklı” yorumunu yapıyor.
‘BEN BU İŞE DAHİL MİYİM?’
Zincirlikuyu bölgesinde bir restoranda komi olarak çalışan Atakan Sunoğlu, uygulamadan haberdar olduğunu ancak komi olarak sisteme dahil olup olmadığını bilmediğini söylüyor.
‘BAHŞİŞ ÇOK AZALDI’
"Kararı bize işletme müdürümüz söyledi. Hem ücrete, hem tazminata dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. İşletmemiz daha büyük ve tanınmış olduğu için bizde uygulanıyor ama daha küçük yerlerde yapılacağını sanmıyorum. Sonuçta 3-5 çalışanlı lokantalar için bunun hesabını tutmak daha zor. Baktığınızda zaten önceki yıllara göre bahşişler o kadar azaldı ki, tartışılacak durumda da değil. Önceden maaşımız kadar ya da daha fazla bahşişimiz olurdu. Şimdi çok çok azaldığını söyleyebilirim.”
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