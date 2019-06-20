Frida Kahlo'nun yakınları heyecan yaratan iddiayı doğrulamadı: Frida'nın bir ses kaydı yok

Yapıtları ve yaşamıyla 20’nci yüzyıla damga vuran isimlerden biri olan ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait olduğu düşünülen ses kaydının bulunduğuna dair iddialar sanat dünyasında heyecan yaratırken, sanatçının ailesi, arkadaşları ve eski öğrencileri ‘hevesleri kursakta bıraktı’.

Frida Kahlo'nun yakınları bir açıklama yayımlayarak, “Kahlo ailesinin bilidği kadarıyla Frida’nın bir ses kaydı yok” dedi.

Sanatçının öğrencilerinden biri olan Arturo Estrada’nın ‘sesin Frida’ya ait olmadığını’ söylediği de belirtildi.

ÖĞRENCİSİ: SESİ CANLI VE NEŞELİYDİ, PÜRÜZSÜZ YA DA NARİN DEĞİL

Başka bir öğrenci olan Guillermo Monroy Becerril de sesi tanıyamadığını söyledi.

Frida’nın Meksika’daki ünlü ‘Mavi Evi’ La Casa Azul’da neredeyse birlikte yaşadıklarını anlatan Becerril, İspanyol haber ajansı Efe’ye yaptığı açıklamada, “Olay şu ki, sesi tanıyamadım. Onunla ilk tanıştığımda, oldukça tatlı ve neşeli bir ses tonuna sahip olduğunu fark etmiştim. Frida’nın gerçek sesi çok canlı, neşeli ve çekiciydi. Ciddi, pürüzsüz ya da narin değildi” ifadelerini kullandı.

Inédito | La Fonoteca Nacional ha hecho pública una grabación radiofónica en la que la artista recita fragmentos de Retrato de Diego, un texto que escribió en 1949 para describir a su esposo, el pintor Diego Rivera. En busca de la voz de Frida Kahlo https://t.co/R21uT4F2lB pic.twitter.com/n7LbkVDTst — EL PAÍS América (@elpais_america) 12 Haziran 2019

​GARRIDO: KAYIT BANA AİT OLABİLİR

Öte yandan Meksikalı sanatçı Amparo Garrido, kayıttaki sesin kendisine ait olduğunu düşündüğünü söyledi. 1960’lı yıllarda Disney filminin İspanyol versiyonunda Pamuk Prenses karakterini seslendiren Garrido, söz konusu kaydın 1953 ya da 1954 tarihli olduğunu belirtti.

Radio Formula’ya konuşan Garrido, “Sanırım o benim. El Bachiller radyosu için pek çok şey kaydettim. Buun da kaydettiğimden neredeyse eminim” dedi

'KAYDIN ALINDIĞI YIL FRIDA HASTANEYDİ'

Garrido’nun çocukları da annelerinin sesini tanıdıklarını dile getirdi.

Bunlardan biri olan Ismael, “Frida Kahlo 1907’de doğdu, 1954’te yaşamını yitirdi, bu ses kaydının 65 yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor, yani ölümünden bir yıl önce kaydedilmiş olmalı. Bu işleri zorlaştırıyor, çünkü 1954’te neredeyse sürekli hastanedeydi. Ayrıca ses pek (hastalıktan) etkilenmiş gibi değil” diye konuştu.

'İLK VE TEK SES KAYDI' OLABİLİRDİ

Geçen hafta, Meksika'nın Ulusal Ses Kütüphanesi, arşivlerde bulunan bir kaydın Frida Kahlo'ya ait olabileceğini açıkladı.

Kaydın, Frida’nın yaşamını yitirmesinden bir yıl sonra 1955’te yayınlanan El Bachiller radyo programının pilot bölümünden alındığı düşünülüyor.

Programda, Frida’nın fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi ünlü ressam Diego Rivera'nın bir portresi çiziliyor. Kayıtta Frida Kahlo olduğu düşünülen kişi, sanatçının kocası için yazdığı ‘Diego'nun Portresi’ isimli denemeden bir kısmı okuyor.

Ancak yetkililer, hâlâ kaydın Frida'ya ait olup olmadığını inceliyor. Eğer kayıt doğrulanırsa, ünlü ressamın ilk ve tek ses kaydı olacak.