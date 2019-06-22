İsveç'te 'En Uzun Gün Bayramı' coşku ile kutlandı

Yaz Ortası Bayramı olarak bilinen festivale Avrupa’nın çeşitli yerlerinden ve ABD’den gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar dans edip güzel havanın tadını çıkararak festivalde doyasıya eğlendi.

‘En Uzun Gün Bayramı’ İsveçlilerin yanı sıra birçok İskandinav ülkesinde kutlanan ve tarihi Vikinglere kadar dayanan bir bayram olarak biliniyor.

Bu bayramda İsveç'in taşrasından Stockholm'e gelen İsveçliler geldikleri şehirlerin yerel kıyafetlerini giyiyorlar.