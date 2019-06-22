Vedat Milor: Kruvasana 'Kuru Hasan' diyemem, beni de anlayın lütfen

Vedat Milor, bugünkü köşe yazısında İstanbul’da açılan ve kruvasanıyla öne çıkan bir mekanı yazdı. Yazısını Twitter hesabında paylaşmasının ardından altta yapılan ‘kuru hasan’ yorumlarına da değinen Milor, “Arkadaşlar tamam siz de trolleyerek görevinizi yapıyorsunuz farkındayım ama kruvasana Kuru Hasan diyemem, beni de anlayın lütfen” dedi.

Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Milor, sabah kahvaltılarında cappuccino’nun yanında kruvasan yemekten ne kadar hoşlandığından ancak Türkiye’de bu ikisini de güzel yapan bir yer bulmanın zorluğundan bahsetti ve İstanbul’da yeni açılan bir mekanı okuyucularına önerdi.

Sonrasında köşe yazısını Twitter’dan da paylaşan Milor, gelen yorumların ardından da şunları söyledi:

“Arkadaşlar tamam siz de trolleyerek görevinizi yapıyorsunuz farkındayım ama ben de işim gereği kruvasanın dünyadaki iyi örneklerini belirterek karşılaştırmak zorundayım. Kruvasana Kuru Hasan diyemem. Beni de anlayın lütfen”.