Vedat Milor: Kruvasana 'Kuru Hasan' diyemem, beni de anlayın lütfen

Sonrasında köşe yazısını Twitter’dan da paylaşan Milor, gelen yorumların ardından da şunları söyledi:
“Arkadaşlar tamam siz de trolleyerek görevinizi yapıyorsunuz farkındayım ama ben de işim gereği kruvasanın dünyadaki iyi örneklerini belirterek karşılaştırmak zorundayım. Kruvasana Kuru Hasan diyemem. Beni de anlayın lütfen”.
Arkadaşlar tamam siz de trolleyerek görevinizi yapıyorsunuz farkındayım ama ben de işim gereği kruvasanın dünyadaki iyi örneklerini belirterek karşılaştırmak zorundayım. Kruvasana Kuru Hasan diyemem. Beni de anlayın lütfen— Vedat Milor (@vedatmilor) 22 Haziran 2019
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