Sivas'ta Mursi için helva dağıtıldı

Sivas'ta bir esnaf, yargılandığı esnada mahkeme salonunda ölen eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için helva dağıttı.

Sivas'ta bir lokantanın sahibi Hakan Soysal, ikindi namazının ardından Meydan Camisi'nde Muhammed Mursi için halka helva ikramında bulundu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi'ye 'Allah'tan rahmet dileyen' Soysal, "500 kişiye helva dağıttık. Yoğun katılım oldu, Allah herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesin. Mursi'nin mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Helva ikramında bulunulan vatandaşlar da Mursi için dua etti.