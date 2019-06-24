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11:27 24 Haziran 2019
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    Çöp toplayan Muzaffer, son 20 lirasını Fenerbahçe’ye gönderdi

    Çöp toplayan Muzaffer, son 20 lirasını Fenerbahçe’ye gönderdi

    © İHA / ÖZGÜR DEDEOLUK
    Yaşam
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    Diyarbakır'da naylon çadırda yaşayan 16 yaşındaki Muzaffer Karaman telefonundaki son 20 TL'yi Fenerbahçe'ye bağışladığını anlattı: "Televizyonda Fenerbahçe’ye yardım kampanyası vardı. Ekranda Ali Koç, Acun Alıcalı, Beyaz vardı. Hattımda da TL vardı. Ben de bağış yaptım. Bağış yaptım çünkü Fenerbahçe zor durumdaydı."

    Aydın’ın Karacasu ilçesi Karınderesi mevkiinde bulunan ilçe çöplerinin toplandığı noktada naylon çadırda yaşayan Diyarbakırlı ailenin en küçük oğlu 16 yaşındaki Muzaffer Karaman, çöpte bulduğu Fenerbahçe bayrağını yıkayıp metrelerce uzaktan görülebilecek şekilde direğe astı.

    Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Karaman, zor şartlar altında yaşamasına rağmen telefonunda bulunan son 20 TL’yi Fenerbahçe’nin başlattığı yardım kampanyasına gönderdiğini dile getirdi. Muzaffer, yaşam koşulları sebebiyle hiçbir hayal kuramadığını ifade etti.

    Ali Koç'un mazbata töreni, Fenerbahçe tarihinde ilk kez taraftarın önünde statta gerçekleşti. Törenden saatler önce Kadıköy'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium tribününün tamamını doldurdu. Bu tribün yeterli olmayınca taraftarlar için Migros kale arkası tribünü de açıldı.
    © AA / Serhat Çağdaş
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    7 çocuğundan 3’ü evlenip dışarı giden Abdullah Karaman, eşi, 3 çocuğu, bir gelini ve 2 torunu ile birlikte, metrelerce uzaktan görülebilecek şekilde astıkları ve uzaktan spor tesislerini andıran Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk bayrağı dalgalanan Karacasu’daki çöp toplama noktasında naylon çadırlarda yaşıyor.

    10 aydır burada plastik, demir, hurda gibi geri dönüşüme yollanabilecek çöpleri toplayan Karaman ailesi, işini beğenmeyenlere adeta ders veriyor. Sıcak, sinek ve kokular içinde sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan aile üyeleri aşırı sıcaklar sebebiyle 12.00’de ara verdikleri işe, akşam 18.00’de tekrar başlıyor. Akşamları arabanın aküsüyle aydınlattıkları çadırda sivrisinek sürüleriyle mücadele eden aile yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.

    © Fotoğraf: Instagram
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    Ailenin 16 yaşındaki oğlu Muzaffer Karaman ise bambaşka bir hikaye barındırıyor. Doğuştan Fenerbahçe fanatiği olan Muzaffer, çöpten bulduğu Fenerbahçe bayrağını yıkayıp Türk bayrağının hemen yanına astı. Metrelerce uzaktan görünen Fenerbahçe ve Türk bayrağı rüzgarda dalgalanırken, burası uzaktan sanki spor tesislerini andırıyor.

    İnterneti olduğu bir gün telefondan çok sevdiği programı açan Muzaffer, Fenerbahçe’nin yardım kampanyasıyla karşılaştı.

    Fenerbahçe’nin zor durumda olmasını gönlü kabul etmeyen Muzaffer, son TL’sini de bu bağış için harcadığını dile getirdi. Muzaffer o günü şu sözlerle anlattı: “Televizyonda Fenerbahçe’ye yardım kampanyası vardı. Ekranda Ali Koç, Acun Alıcalı, Beyaz vardı. Hattımda da TL vardı. Ben de bağış yaptım. Bağış yaptım çünkü Fenerbahçe zor durumdaydı. Fenerbahçe ile ilgili bir hayalim yok. Yaşadığımız yer belli. Olmayacağı için hayal kurmuyorum. Olmaz ama Fenerbahçe’nin bir yerinde çalışmak isterdim. Ne olursa olsun."

    Etiketler:
    Çöp, Diyarbakır, Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı, Ali Koç, Muzaffer Karaman, Fenerbahçe
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