LGS açıklandı: Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu'na göre matematik ve fen bilimlerindeki başarı arttı

Adaylar, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak.
Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.
* Matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.
* Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 merkezi sınavda boş bırakılma oranları düştü.
* Kız öğrencilerin ortalamaları matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek.
* Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi.
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