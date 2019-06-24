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12:57 24 Haziran 2019
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    Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi

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    Marmaris'in turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan, Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani'ye ait 5 yıldızlı otel, istenildiği iddia edilen KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolar kira bedeli nedeniyle talipli çıkmayınca kaderine terk edildi.

    Marmaris'in dünyaca ünlü 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan 189 odalı, denize sıfır 5 yıldızlı Munamar Beach Otel, 2010 yılında Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A.Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı.

    Otel
    DHA
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    Şeyhin, sahilin bir bölümünü kapatma şartıyla oteli ailesinin tatil yapabileceği yazlık saray haline getirme planı dönemin İçmeler Belde Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi. İsteğin geri çevrilmesiyle otel, yıllık 1 milyon dolara 5 yıllığına bir turizm şirketine (Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi) kiralandı. Şirket, geçen yıl temmuz ayına kadar 7 yıl süreyle oteli kiracı olarak işletti. Kontratın bitmesi üzerine Şeyh Thani'nin avukatları ve işletmeci tekrar masaya oturdu. Şeyh'in istediği ileri sürülen KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolarlık miktarı, şirket yetkilileri kabul etmedi. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Mahkeme, geçen 21 Temmuz tarihinde otelin boşaltılması kararını verdi.

    Otel, 6 gün sonra 400 turistin konakladığı sırada polis ve avukatlar gözetiminde boşaltılarak, kiracı çıkartıldı. Marmaris ve çevresindeki iş insanları ile turizmciler, Şeyh'in aracılarıyla yaptıkları iddia edilen görüşmelerde KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolarlık kira bedelini yüksek bulup, kiralamaktan vazgeçerken, mavi bayraklı plajı ve her türlü konforu bünyesinde barındıran, bir yıldır boş durumdaki 5 yıldızlı otel kaderine terk edildi.

    'BİR AN ÖNCE TURİZME KAZANDIRILMALI'

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, virane görünümdeki otelin ilçenin ayıbı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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    "Bu otel ilk satın alındığında turizmciler olarak çok sevinmiştik. Marmarisimize gelen yabancı yatırımcıyla kalitenin yükseleceğini ve katma değer katacağını düşündük. Bugün gelinen nokta tam tersi üzücü bir hal aldı. Geçen sene olaylı şekilde içinde turistler konaklarken kiracıları boşaltılmış ve Avrupa medyasına konu olmuştuk. Şu an virane halde durmakta. Bu Marmaris ve bizim ayıbımızdır. İçmeler Mahallesi'nin dünyaca ün yapmış mavi bayraklı nadide bir plajında bulunmakta. Bu sahilde 4-5 otel var biri de kaderine terk edilen konaklama tesisi. Marmaris'e yapılan ilk nitelikli tesislerimizden biri. Bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

    Otelin mülk sahibinin avukatları ile görüşmelerimiz oldu. Satılık ve kiralık fiyatları çok yüksek. Bölgemiz için önem arz eden nitelikli otel bir an önce turizme kazandırılmalı ya da kendisi işletmeli. Profesyonel yatırımcılara uygun rakamlara kiraya verildiği takdirde hem turizm kazanacak hem de yöremiz. Yıllık, vergi ve giderler hariç 1 milyon 200 bin dolar gibi kira rakamları isteniyordu. Ülkemiz şartlarında 189 odalı otelde bu kirayı ödemek ve giderleri karşılayıp kara geçmek çok zor."

    Etiketler:
    satış, KDV, Şeyh Nasser Ahmed Ali A.Al Thani, Katar, Otel, Marmaris
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