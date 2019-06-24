'Müslümanların Atlantis'i İspanya'da mı?: Avrupa'nın en eski camisi toprak altında gömülü olabilir

Çalışmalar sonucunda, Reccopolis’in bugüne kadar gün ışığına çıkarılan kalıntılardan çok daha fazlasına sahip olduğu tespit edildi. Kentin henüz keşfedilmemiş yapıları arasında bir saray ve Avrupa’daki en eski camilerden biri olabilecek bir binanın yer aldığı belirtildi.
Europes Oldest Mosque May Be Buried Underground in This Visigothic City https://t.co/Pna9MPzwjk pic.twitter.com/mWQ1wSQbvN— Live Science (@LiveScience) 20 Haziran 2019
Harvard Üniversitesi ortaçağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick, “Araştırabildiğimiz her alanda binalar, sokaklar ve geçitler bulduk” dedi.
Toprak altındaki yapılardan olan büyük bir binanın, Ortadoğu’ya özgü cami planlarına benzediği belirtildi. Ancak yapılacak kazının bu fikri kanıtlayabileceğini söyleyen McCormick, doğrulanması halinde bunun günümüze ulaşabilen Avrupa’daki en eski cami olabileceğini vurguladı.
🆕 #archaeology #Visigoths ⚔️ in #Iberia— Antiquity (@AntiquityJ) 17 Haziran 2019
🇪🇸 #Reccopolis revealed: the first geomagnetic mapping of the early #medieval Visigothic royal town
➡️ Henning (@goetheuni), @ProfMMcCormick, Olmo Enciso, Rassmann, & Eyub
➡️https://t.co/A29T2rz0DZ [€]#MedievalTwitter #urbanism pic.twitter.com/lbYTjog02B
KENTİN SADECE YÜZDE 8’İ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILABİLDİ
Reccopolis’teki kazılar onlarca yıldır devam ediyor ancak şu ana kadar antik kentin sadece yüzde 8’lik bir bölümünün keşfedildiği tahmin ediliyor.
Bölgedeki Vizigot hâkimiyeti, 711’de İslam yayılmacılığıyla bitme noktasına geldi. Yeni keşfedilen jeofiziksel kanıtlar, şehrin tamamen terk edildiği 800 yılı öncesinde İslam varlığına dair izler olduğunu ortaya koyuyor.
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