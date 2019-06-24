Meksika uyuşturucu kartellerinin mülklerini satışa çıkardı, elde edilen gelir yoksullar için harcanacak

Meksika’da uyuşturucu kartellerinin el konulan lüks evleri açık artırmaya çıkarıldı. Kaçış tünellerinin bile bulunduğu 27 mülkten dokuzu satıldı, elde edilen gelir yoksullar için harcanacak.

Başkent Mexico City'de yapılan açık artırmada devlet tarafından el konulan toplam 27 mülk satışa çıkarıldı.

Satışa çıkarılan mülkler yüzme havuzunun yanı sıra 'kaçış tüneli’ gibi özelliklere de sahip. Mülkler arasında geçen ay bir kartel liderinin öldürüldüğü daire de var.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ilk etapta bu mülklerden dokuzu satıldı. Meksika medyasına göre satıştan 56,6 milyon peso (yaklaşık 17 milyon TL) elde edildi. Gelir, Guerrero eyaletinde uyuşturucu çetelerinin şiddetinden etkilenen yoksul mahallelere harcanacak.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açık artırmadan önceki açıklamasında, "Alıcılar, aynı zamanda yoksulluk ve dışlanmışlık yüzünden mağdur olan insanlara da yardım etmiş olacak" dedi.

Söz konusu satışlar geçen aralık ayında göreve gelen Obrador'un seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Obrador'un seçildikten sonraki ilk icraatlarından biri daha önce alınan lüks başkanlık uçağıyla, makam araçlarını satışa çıkarmak ve kendisini korumakla görevli koruma ordusunu lağvetmek olmuştu.

Geçen ay da buna benzer bir açık artırma düzenlemişti, burada aralarında bir Lamborghini'nin de olduğu lüks arabaların ve evlerin satışından 1,5 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı.

Açık artırmalara önümüzdeki aylarda da devam edilecek.