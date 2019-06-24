Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Yasemin Kamalı, ailelerin çocukların sıkılmasından korkmaması gerektiğini belirterek, "Sıkılmayan birey üretmez bu yüzden çocuklarınızın sıkılmasına izin verin ve onların bunun da sorumluluğunu almasını sağlayın" ifadelerini kullandı.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kamalı, bu yaz tatilinde televizyon, tablet ve internet gibi uyaranların yerine eğlenceli aktivitelerin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Kamalı, "Çocukların sıkılmasından aileler korkmamalı. Sıkılmayan birey üretmez. Bu yüzden çocuklarınızın sıkılmasına izin verin ve onların bunun da sorumluluğunu almasını sağlayın. Tatil uzun... Bu yüzden sadece eğlenerek, dinlenerek bu sürenin geçirilmesi çok doğru değil. Bu süreçte bol bol kitap okutulup bilgilerin unutulmaması adına tekrar yapılması da önemli" ifadelerini kullandı.
Kamalı, çalışan ebeveynlerin uzun yaz tatili boyunca çocuklarını anneanne, dede, babaanne gibi büyüklerin yanına bırakmadan önce iyi düşünmesi gerektiğini vurguladı.
Kuşak çatışmalarının yanı sıra çocuğun düzeninin bozulduğunu belirten Kamalı, şunları kaydetti:
"Bazı anne ve babalar, yaz tatilinde çocuklarını kendi ebeveynlerinin (anneanne, dede, babaanne gibi) yanına göndermeyi planlayabiliyor. Zorunlu olmadıkça bu yola başvurmamak iyi olur. Eğer bu şekilde bir planlama yapılacaksa da sürelerinin kısa olması önerilir. Çünkü bu tarz durumlarda kuşak çatışmaları yaşanabiliyor. Ayrıca, her istediği olan çocuğun düzeni bozuluyor ve sonrasında okul döneminde aileler bunu toparlamakta zorlanıyor. Aile büyüklerinin şöyle bir desteği olabilir; çocuklara, gençlere eski sokak oyunlarını tanıtabilir. Bu şekilde çağımızın en büyük bağımlılığı olan internetten de uzak kalmaları sağlanabilir."
'İYİ NOT YETERİNCE ÖDÜL KÖTÜ NOT İSE YETERİNCE CEZA ZATEN'
Karnesi iyi olan çocukların hediyelere boğulurken, karnesi kötü olanların cezalandırılmasının doğru olmadığını vurgulayan Kamalı, "İyi not yeterince ödül, kötü not ise yeterince ceza zaten... Bu yüzden çocuklarınızı, karneleri için ne ödüllendirin ne de cezalandırın. Yaz tatilini hem dönem tekrarları ile hem de eğlenceli, onlar için yeni hobilerin keşfedildiği bir dönem olarak değerlendirin. Dönemin tüm olumlu ve olumsuz yanlarını konuşup bir sonraki dönemi nasıl geçireceğinizi planlayabilirsiniz. Ancak bu planı yine siz değil, çocuğunuz yapmalı. Çünkü okul ve başarı onun sorumluluğunda, siz sadece destek olabilirsiniz. Kendine öz güvenli çocuklar yetiştirmek istiyorsak öncelikle onlarla güvenli bağı kurup, yani koşulsuz sevip sonrasında doğru iletişim kurduğumuzda aşılmayacak bir problem yok" değerlendirmesinde bulundu.
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