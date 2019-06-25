Bangladeşli 'ağaç adam' acısının son bulması için ellerinin kesilmesini istedi

Bangladeş’te 10 yaşından beri ‘ağaç adam sendromundan’ muzdarip olan ve 2016’dan bu yana 25 kez operasyon geçiren Abul Bajandar, katlanılmaz acısına son vermek için ellerinin ampüte edilmesini istediğini söyledi.

Kadın hastalarda çok nadir rastlanan ‘ağaç adam sendromu’na HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) şekil değiştirmesinin yol açtığı tahmin ediliyor. Kesin bir tedavi yöntemi sendromda kişinin vücudunda ağaç kabuğuna benzer yaralar oluşuyor.

Dünyada altıdan daha az insanda bu sendroma rastlandığı kaydediliyor.

Bangladeşli 28 yaşındaki Abul Bajandar da ellerinde ve ayaklarında çıkan ağaç kabuğuna benzer yumruların alınması için 2016’dan bu yana bıçak altına yatıyordu. Doktorlar 2017’de Abul’un hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

Ancak durumun geçen yıl mayıs ayında tekrar kötüleşmesi üzerine Abul başkent Dakka’daki bir hastanede yeniden tedavi görmeye başladı.

Abul, “Artık acıya katlanamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Doktorlardan elimi kesmelerini istedim ki sonunda biraz rahatlayabileyim” dedi.

Abul’un annesi Amina Bibi de oğlu için onun bu talebini destekledi, “En azından artık acıdan kurtulacak. Bu cehennem gibi bir durum” diye konuştu.

Dakka Hastanesi estetik cerrahi şefi Samanta Lal Sen ise, yedi doktordan oluşan bir kurulun Abul’un durumunu görüşeceğini belirtti.

Sen, “O kişisel fikrini açıkladı. Ancak biz onun için en iyi çözüm neyse onu yapacağız” dedi.