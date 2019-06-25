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17:59 25 Haziran 2019
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    Kardashian’ın Beyaz Saray fotoğrafları geri tepti: Aynı Trump’ın sevdiği gibi

    © AP Photo / Evan Vucci
    Yaşam
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    Beyaz Saray’a yaptığı ikinci ziyarete ait görülmemiş kareleri iki haftanın ardından Instagram hesabından paylaşan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian tepki çekti.

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Avukat olma hevesiyle staja başlayan Kim Kardashian, tekrar suç işlememeleri için mahkûmlara iş eğitimi verilmesi gibi alanlarda yapılacak ceza hukuku reformuna destek vermek için Beyaz Saray’a gitti.

    Ziyarete ait kareleri takipçileriyle paylaşan Kardashian; kürsüde konuşma yaparken, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile birlikte otururken ve Beyaz Saray koridorlarında yürürken görülüyor..

    Fotoğraflardan birinde ise bir masanın üzerinde poz veren Kardashian, avukatlar Erin Haney ve Jessica Jackson ile birlikte görülüyor. Ancak bu karenin Beyaz Saray’da çekilip çekilmediği net değil.

    ​Kardashian ‘klanı’ ünlü yıldızın karelerine beğeni yağdırırken, bazı takipçileri duruma tepki gösterdi.

    Donald Trump - Kim Kardashian
    © Fotobank.ru/Getty Images/ Twitter
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    Bir kullanıcı, “Neden masanın üzerindesin ki?” diye sorarken, bir diğeri “Hukuk okuyarak ciddiye alınmayı istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin” dedi.

    Bazıları bu pozu ‘Donald Trump’ın sevdiği gibi’ diye eleştirdi, bir kullanıcı da Kardashian’ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian’ı hatırlatarak “Eminim babası böyle yapmazdı” ifadelerini kullandı.

    Bir hayranı ise ünlü yıldıza serzenişte bulunarak, “Ben bir hayranım ama küçük çocukları ve bebekleri mülteci merkezlerinde tutan insanlarla nasıl bir arada durabilirsin?” diye sordu.

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    Since the passage of the First Step Act in December, I’ve been speaking with people coming home from prison and learning about the challenges they are facing. While I have been able to offer support to some of the individuals I have met, the obstacles to success are an everyday struggle for thousands and more needs to be done. It was an honor to take part in the announcement that the administration and private sector will be stepping up to create opportunities for these men and women to succeed once home. I’m proud to partner on this initiative with @Lyft , a company with a history of taking bold action to do what’s right for our community. Thank you for providing ride share credits to formally incarcerated people when they come home. If there are any other companies who would like to step up, we would welcome the support. At the moment we have a particular need for cell phones and minutes so that these people can communicate with potential employers and with their loved ones.

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    Ancak Kim Kardashian’ın karelerine övgüler düzen de oldu.

    Bir kullanıcı, “Kim hakkında ne hissedersen hisset, dünyanın değişmesine yardım ettiğini inkar edemezsin. Politikacılardan daha fazlasını yapıyor. O harika biri” dedi.

    Bir diğeri de, “Bu platformu iyi amaçlar için kullanması çabalarına gölge düşürmez. Bunların fazlasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Donald Trump, Fotoğraf, Avukat, Instagram, Kim Kardashian, Beyaz Saray, ABD
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