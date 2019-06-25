Kardashian’ın Beyaz Saray fotoğrafları geri tepti: Aynı Trump’ın sevdiği gibi

Beyaz Saray’a yaptığı ikinci ziyarete ait görülmemiş kareleri iki haftanın ardından Instagram hesabından paylaşan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian tepki çekti.

Avukat olma hevesiyle staja başlayan Kim Kardashian, tekrar suç işlememeleri için mahkûmlara iş eğitimi verilmesi gibi alanlarda yapılacak ceza hukuku reformuna destek vermek için Beyaz Saray’a gitti.

Ziyarete ait kareleri takipçileriyle paylaşan Kardashian; kürsüde konuşma yaparken, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile birlikte otururken ve Beyaz Saray koridorlarında yürürken görülüyor..

Fotoğraflardan birinde ise bir masanın üzerinde poz veren Kardashian, avukatlar Erin Haney ve Jessica Jackson ile birlikte görülüyor. Ancak bu karenin Beyaz Saray’da çekilip çekilmediği net değil.

Kim Kardashian gets backlash over White House photos: ‘Classy on the table just like Trump likes it’ https://t.co/cTFW7bc6Jk pic.twitter.com/uqvJCh7yUV — E-Radio.US (@e_RadioUS) 25 Haziran 2019

​Kardashian ‘klanı’ ünlü yıldızın karelerine beğeni yağdırırken, bazı takipçileri duruma tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, “Neden masanın üzerindesin ki?” diye sorarken, bir diğeri “Hukuk okuyarak ciddiye alınmayı istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin” dedi.

Bazıları bu pozu ‘Donald Trump’ın sevdiği gibi’ diye eleştirdi, bir kullanıcı da Kardashian’ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian’ı hatırlatarak “Eminim babası böyle yapmazdı” ifadelerini kullandı.

Bir hayranı ise ünlü yıldıza serzenişte bulunarak, “Ben bir hayranım ama küçük çocukları ve bebekleri mülteci merkezlerinde tutan insanlarla nasıl bir arada durabilirsin?” diye sordu.

Ancak Kim Kardashian’ın karelerine övgüler düzen de oldu.

Bir kullanıcı, “Kim hakkında ne hissedersen hisset, dünyanın değişmesine yardım ettiğini inkar edemezsin. Politikacılardan daha fazlasını yapıyor. O harika biri” dedi.

Bir diğeri de, “Bu platformu iyi amaçlar için kullanması çabalarına gölge düşürmez. Bunların fazlasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.