Pencereden düşen çocuğu havada yakaladı

CCTV+ ajansının güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri yayınladığı olay, Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde meydana geldi. Yerel elektrik dairesinin çalışanı Chen Hao, caddede yürürken, bir binanın 3. katındaki pencerede ağlayan bir çocuğu fark etti.

Çocuğa kıpırdamamasını söyleyen Hao, iş arkadaşını binaya girip onu kurtarmasını rica etti. Ancak bu kişi, çocuğun yardımına yetişemeden çocuk pencereden düştü. Bunu gören Chen Hao ise hemen binaya koşarak çocuğu havada yakalamayı başardı.

Olayın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hao, “Çocuğu düşerken gördüğüm zaman ilk tepkim, onu kurtarmaya çalışmak oldu. Zarar görmemesi bir mucize” diye konuştu.