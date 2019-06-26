‘Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi’ iddiası

Insolite TV'nin aktardığı habere göre İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) June 23, 2019

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Habere göre, mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtığı belirtildi.

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.