Kadın bar çalışanı, oğul Trump'a tükürmüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Chicago’daki bir kokteyl barında bir kadın çalışanın kendisine tükürdüğünü söyledi.

Eric Trump, olayın West Loop bölgesinde üst düzey müşterilere hizmet eden Aviary adlı barda yaşandığını söyledi.

Breitbart News’a konuşan Trump, “Şüphesiz ki duygusal sorunları olan biri tarafından yapılan tamamıyla iğrenç bir hareketti” yorumunu yaptı.

Adını vermek istemeyen bir diğer bar çalışanı da olayı doğruladı.

O sırada olayın yaşandığı yerde bulunan NBC muhabiri Mary Ann Ahern, ABD Gizli Servisi’nin çalışanı sorguya aldığını belirtti. Chicago polisinin iletişim sorumlusu Anthony Guglielmi de Gizli Servis’e destek için orada bulunduklarını söyledi.

Police presence outside Aviary after alleged incident between an employee and Eric Trump around 8:30pm pic.twitter.com/1oIiVfsiKj — Mary Ann Ahern (@MaryAnnAhernNBC) 26 Haziran 2019

​BAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu Aviary adlı bar ABD basınında daha önce bambaşka bir hadiseyle gündeme gelmişti.

Eric Trump’ın babası Donald Trump, Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Clemson Tigers takımını Beyaz Saray’da kabul etmiş, genç sporculara hamburger ve patates kızartması ikram etmişti.

Aviary’nin sahibi Nick Kokonas ise takımı ‘gerçek bir kutlama yemeği’ için barına davet etmişti.