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    ABD'de bir öğretmen okulda porno çektiği gerekçesiyle kovuldu

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    ABD'de Teksas'ın güneydoğusunda yer alan El Campo Lisesi'nde bir öğretmen, okul sınırları içinde porno çektiği gerekçesiyle işinden oldu.

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    ABD'nin Teksas eyaletinin güneydoğusunda yer alan El Campo Lisesi'nde (ECHS) bir öğretmen, okul kampüsünde porno çekimi yaptığı gerekçesiyle kovuldu.

    Öğretmenin kovulmasına, mayıs ayında dersliklerde ve çalışma odasında alınan kayıtlar gerekçe gösterildi. Kayıtlara ne şekilde ulaşıldığı henüz gizemini koruyor.

    Okuldan yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir öğretmenin 'uygunsuz suç olayı' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, suç teşkil eden olaya hiçbir öğrenci veya okul personelinin katılmadığı bilgisi verildi. Ancak, soruşturmacıların videoların, pornografik bir web sitesine yüklendiğini keşfettiği iddia ediliyor.

    Okul, açıklamasında "ECHS'de bir yedek öğretmenle ilgili olarak uygunsuz bir suç olayının meydana geldiğinin farkındayız. Olay, tek bir yedek öğretmeni içeriyordu ve hiçbir öğrenci ya da diğer okul personeli dahil edilmedi. Okul, öğretmenin işini sonlandırdı ve bu özel durumla ilgili olarak yasal tavsiye istedi" ifadelerine yer verdi.

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    Diğer yandan öğretmenin okulda 3 aydır çalıştığı ifade edildi.

    El Campo Polis Departmanı Şefi Terry Stanphill, yaptığı açıklamada "Delil bulamamalarının nedeni, şüphelinin kapıyı kapatması, kıyafetlerini giymesi ve davranışları hakkında pervasız olmamasıydı" dedi. Stanphill, "27 yıldır görevdeyim, ilk defa böyle bir şeye rastladım" diye ekledi.

    Bununla birlikte Stanphill, öğretmene karşı suç duyurusunda bulunacak yeterli kanıt bulunmadığını da dile getirdi. Stanphill, "Dikkatlilerdi. Bunu bir sebeple yaptılar. İnternetten para kazanmak olduğunu düşünüyorum. Görebildiğimiz herhangi bir zamanda hiçbir öğrenci buna dahil olmadı veya göremedi" diye konuştu.

    Ancak savcılar, olayın özel bir yerde gerçekleştiğini ve çekimler sırasında hiç kimsenin öğretmeni görmediğini iddia ediyor.

    Okul, öğretmenin tekrar okul alanına girmesinin yasaklanmasını sağlamak için polisle birlikte çalışıyor. 

    Bazı öğrenci ebeveynleri ise, öğretmeni kovmanın yeterli olmadığı görüşünde.

    Etiketler:
    Polis, Porno, öğretmen, Teksas, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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