'Kaslı' karga sosyal medyayı korkuttu

Keita Simpson adlı kullanıcı tarafından Twitter’da yayımlanan ve kanatlarını yere dayayan ve onlara yaslanarak duran bir karganın görüntülendiği videoya tıklayan kullanıcıların sayısı kısa sürede 10 milyonu aştı.
Videoyu yayınlayan Keita Simpson, "Bu sabah yaşadığım şok için teşekkür ederim. Bu kalbim için zararlı" ifadelerini paylaştı.
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) June 20, 2019
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
Neredeyse 11 milyon kez görüntülenen, 114 bin kez paylaşılan ve 254 bin beğeni alan kayıt, diğer sosyal ağlarda da yayımlanmaya başladı.
Birçok kullanıcı, bu pozda duran karganın bir gorili andırdığını yazdı.
The Poke portalının paylaşımında, "Goril karga sizleri gece-gündüz takip edecek" ifadelerini kullandı.
“Gorilla crow” will haunt your nightmares – and your daymares. (H/T @LlamaInaTux)https://t.co/jWCvM1Qmys pic.twitter.com/I8TaHdw0sI— The Poke (@ThePoke) June 24, 2019
Llama adlı kullanıcı, "Psikolog: Goril kargadan korkmanıza gerek yok, o gerçek değil. Ben, pencereden dışarıya bakarken" diye şakalaştı.
therapist: you don't need to be afraid of gorilla crow. gorilla crow isn't real.— llama (@LlamaInaTux) June 22, 2019
me, looking out the window: pic.twitter.com/5Yz8rkIikU
Sıra dışı video ile ilgili bir açıklama kuş bilimci Kaeli Swift’ten geldi. Swift, karganın bu şekilde güneşlendiğini, bunu yaparken de kanatlarını indirip, kuyruklarını topladıklarını, bacaklarının ise çekimin yapıldığı açıdan dolayı görünmediğini yazdı.
What it’s actually doing is sunning itself. When birds sun they drop their wings and cock their tails. At the right angle that could obscure the legs and tail making it look like they’re missing.— Kaeli Swift, PhD (@corvidresearch) June 22, 2019
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