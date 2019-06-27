'Kaslı' karga sosyal medyayı korkuttu

Kanatlarını yere dayayan ve onlara yaslanarak duran bir karganın görüntülendiği video, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Keita Simpson adlı kullanıcı tarafından Twitter’da yayımlanan ve kanatlarını yere dayayan ve onlara yaslanarak duran bir karganın görüntülendiği videoya tıklayan kullanıcıların sayısı kısa sürede 10 milyonu aştı.

Videoyu yayınlayan Keita Simpson, "Bu sabah yaşadığım şok için teşekkür ederim. Bu kalbim için zararlı" ifadelerini paylaştı.

Neredeyse 11 milyon kez görüntülenen, 114 bin kez paylaşılan ve 254 bin beğeni alan kayıt, diğer sosyal ağlarda da yayımlanmaya başladı.

Birçok kullanıcı, bu pozda duran karganın bir gorili andırdığını yazdı.

The Poke portalının paylaşımında, "Goril karga sizleri gece-gündüz takip edecek" ifadelerini kullandı.

Llama adlı kullanıcı, "Psikolog: Goril kargadan korkmanıza gerek yok, o gerçek değil. Ben, pencereden dışarıya bakarken" diye şakalaştı.

therapist: you don't need to be afraid of gorilla crow. gorilla crow isn't real.



me, looking out the window: pic.twitter.com/5Yz8rkIikU — llama (@LlamaInaTux) June 22, 2019

Sıra dışı video ile ilgili bir açıklama kuş bilimci Kaeli Swift’ten geldi. Swift, karganın bu şekilde güneşlendiğini, bunu yaparken de kanatlarını indirip, kuyruklarını topladıklarını, bacaklarının ise çekimin yapıldığı açıdan dolayı görünmediğini yazdı.