Sony, temmuz ayının ücretsiz PlayStation oyunlarını açıkladı

PlayStation Plus abonelerinin yararlanabildiği ücretsiz oyunlara temmuz ayında PES 2019 ve Horizon Chase Turbo eklendi. Gelecek ay sonuna kadar herhangi bir ücret ödemeden indirilebilecek oyunlar temmuz ayından sonra da ücretsiz oynanabilecek.
PES 2019
HORIZON CHASE TURBO
Aquiris Game Studio tarafından geliştirip yayınlanan ve klasik yarış oyunlarına benzerliğiyle dikkati çeken yarış oyunu olan Horizon Chase Turbo'da her modda çok oyunculu bölünmüş ekran özelliği bulunuyor.
Pro Evolution Soccer 2019 and Horizon Chase Turbo are your PlayStation Plus games for July: https://t.co/CyHqz961O6 pic.twitter.com/z5G1yVmkqI— PlayStation (@PlayStation) June 27, 2019
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