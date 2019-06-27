Erzurum Valisi Okay Memiş, "Hayvancılıkla uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk" sözlerinden sonra yeni açıklamalarda bulundu. Memiş, "Latife amaçlı söyledim, çobanlık peygamber mesleğidir, ben herkesin valisiyim" ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, çobanlarla ilgili dün yaptığı açıklamanın gündem olması üzerine ek açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de uzun yıllar boyunca çobanlık yaptığını söyleyen Memiş, çobanlığın 'peygamber mesleği' olduğunu söyleyerek, gündem olan söylemlerinin 'muhaliflerce' incitici bir şekilde yansıtıldığını iddia etti.

'OPORTÜNİZME KAÇMAK İSTEMEM'

Memiş, "Ben liseye kadar çobanlık yaptım. Çobanlık peygamber mesleğidir. Oportünizme kaçmak istemem ama ben latife ettim. Biz herkesi kapsıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Çobanların ismini sürü yöneticisi koyduk' diyen Vali Memiş: Oportünizme kaçmak istemem ama latife amaçlı söyledim, çobanlık peygamber mesleğidir, ben herkesin valisiyim https://t.co/tBIYUjobKj pic.twitter.com/FCDecrIVrh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 27, 2019

​NE OLMUŞTU

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nda yaptığı konuşmada "Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler psikologlar hep şunu söylüyor: 'Doğaya çıkın, toprakla uğraşın'. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekanlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim" demişti.