Alf dizisinin yıldızı Max Wright yaşamını yitirdi

ABD’li ünlü oyuncu Max Wright’ın California’daki Hermosa Beach’te bulunan evinde yaşama veda ettiği belirtildi. 1995 yılında lenfoma teşhisi konulan Wright, uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

Aktör; Norm, Murphy Brown, Friends, Quantum Leap, Misfits of Science, Cheers, Buffalo Bill, Taxi gibi dizilerde rol aldı. Ancak Türkiye’de özellikle 1986 ile 1990 yılları arasında yayınlanan Alf dizisinde kukla karakter Alf’in babası olarak tanındı.

Wright, ilk kez Broadway sahnesine 1968 yılında The Great White Hope oyunu ile çıktı.

Broadway’de rol aldığı 1998 yapımı Ivanov oyunuyla da ‘tiyatronun Oscar’ı’ olarak bilinen Tony ödüllerinde en iyi erkek oyuncu adaylığı kazandı.

Eşi Linda Ybarrondo’yu 2017’de kaybeden Wright, iki çocuğuyla yaşıyordu.