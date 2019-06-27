Sevgilisini öldürsün diye damadını kiraladı, başarısız olunca polise şikâyet etti

İspanya’da bir kadın, sevgilisini öldürmesi için damadını ‘kiraladı’ ancak isteği yerine gelmeyince dolandırıcılık gerekçesiyle polise şikâyette bulundu. Kadın ve damadının yanı sıra kızı da tutuklandı, sevgilinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Madrid’de bu ayın ortasında gerçekleştiği belirtilen olayda, karakola giden bir anne-kız iki ayrı şikâyette bulundu. Birinde kadın, yıllar içinde 60 bin eurosunu çaldığını söylediği sevgilisi hakkındaydı. Diğeri ise, sevgilisini öldürmesi için anlaştığı damadı içindi.

Bu şikâyetlerin ardından ailenin hikâyesi de gün yüzüne çıktı.

Anlatılanlara göre, kayınvalidesinin dolandırıldığını eşinden öğrenen damat, paraları alan sevgiliyi öldürmeyi teklif etti. Cinayeti gerçekleştirmek için 7 bin Euro avans isteyen damat, adamı öldürdükten sonra organlarını da satacağını ve kadından çalınan 60 bin euroyu böylece geri alacağını vaat etti.

Polis, “Cinayet hiç gerçekleşmedi ve kadın oyuna getirilmiş hissetti” dedi. Polis, öldürülmesi planlanan sevgili içinse ‘sağlık durumu mükemmel’ yorumunu yaptı.

Olayın açığa çıkması üzerine kadın, kızı ve damadı tutuklandı. Üç kişi de cinayete azmettirmekle suçlanıyor.