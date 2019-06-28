ABD ordusunda zührevi hastalık vakalarının sayısı artıyor

ABD silahlı kuvvetlerinde cinsel yolla bulaşan klamidya, bel soğukluğu ve frengi gibi enfeksiyon vakalarının sayısında artış yaşanıyor.

Mart ayında ABD Silahlı Kuvvetleri Sağlık Gözetleme Şubesi tarafından yayımlanan bir raporda , askerler arasındaki klamidya vakalarının 2013 ve 2018 yılları arasında iki katına çıktığı, bel soğukluğu vakalarının ise aynı zaman aralığında yüzde 33 artış gösterdiği bilgisi verildi.

Raporda, frengi vakalarının da 10 yıl öncesi rakamlarına göre üçe katlandığı belirtildi.

Diğer yandan HPV aşısının yaygın kullanımı nedeniyle HPV vakalarında yüzde 52'lik bir azalma gözlemlendi.

Klamidya ve bel soğukluğu, sıklıkla belirti vermeyen bakteriyel enfeksiyonlar olmalarıyla öne çıkıyor. Tedavi edilmezse, pelvik inflamatuar hastalık ve kadınlarda kısırlık gibi cinsel sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bunun yanı sıra frengi, tedavi edilmezse beyin hastalığı ve nihayetinde ölüm gibi çok ciddi uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca HIV bulaşma riskini artırır.

Basın bültenine konuşan Hava Kuvvetleri Medikal Destek Ajansı yetkilisi Albay Amy Costello'ya göre, klamidya ve bel soğukluğu oldukça yaygın. Castello, bu enfeksiyonların bulaşma riskinin yüksekliğine dikkat çekti.

Diğer Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri de, görevliler arasındaki zührevi hastalıkların artışından ve askeri hazırlıklar üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını belirtti.

2015 tarihli Savunma Bakanlığı Sağlıkla İlgili Davranışlar Anketi Araştırması'na göre, ankete katılanların beşte biri geçtiğimiz yıl birden fazla partnerle birlikte olduğunu, üçte biri ise yeni bir partnerle korunmasız cinsel ilişkide bulunduğunu belirtti. Hava Kuvvetleri doktoru Dianne Frankel, bu istatistiklerde 2011'den önceki anketten bu yana dört kat artış olduğunu dile getirdi.

Araştırmalar ayrıca, daha az prezervatif kullanımı ve daha riskli cinsel davranış ile bağlantılı olarak askeriyede yüksek oranda alkol kullanımı olduğunu gösteriyor.