Çallı: Erkekler hala prezervatif kullanmaktansa, geri çekilme yöntemini uygulamayı tercih ediyor

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel, Ev Bakım ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, Türkiye'de hala korunma olarak 'geri çekilme yöntemi'nin uygulandığını belirtti. Çallı, bunun bir korunma olmadığını vurguladı.

Araştırma şirketi A.C. Nielsen verilerine göre Türkiye’de 2016’da 98 milyon, 2017’de ve 2018’de 113’er milyon adet prezervatif satıldı. Aile planlamasında en sık kullanılan yöntem ise yüzde 25.5 ile geri çekilme yöntemi.

Sınırlı etkisine rağmen bir türlü düşme eğilimine girmeyen geri çekilmeyi, yüzde 16.8 ile rahim içi araç, yüzde 15.8 ile prezervatif, yüzde 9.4 ile tüplerin bağlanması, yüzde 4.6 ile de doğum kontrol hapları izliyor. Diğer yöntemlerden farklı olarak, prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da koruyor. Batı ülkelerinde prezervatif tercihi yüzde 60-80’leri buluyor.

Türkiye'nin ilk prezervatif markasını da barındıran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel, Ev Bakım ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, “Korunmada geleneksel yöntemler hâlâ en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. En güvenli korunma yönteminin daha gidecek çok yolu var” dedi.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre araştırmaların Türk erkeklerinin prezervatifi ‘bariyer’ olarak gördükleri için kullanmaktan kaçındıklarını ortaya koyduğunu belirten Çallı, “Erkekler prezervatif kullanmaktansa, geri çekilme gibi geleneksel yöntemleri uygulamayı veya korunmayı kadına bırakmayı tercih ediyor. Aslında geri çekilme bir korunma yöntemi değil. Ama ‘Bana bir şey olmaz, ben kendimi kontrol edebilirim’ düşüncesi ağır basıyor” dedi. Prezervatifi 20-34 yaşlarındaki erkeklerin daha çok tercih ettiğini anlatan Çallı, “En çok geciktiricilisi tercih ediliyor. Ama tüketiciler giderek daha fazlasını vaat eden ürünlere yöneliyor” dedi.