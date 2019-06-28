Kardashian 'kimono' tepkilerine yanıt verdi: Saygısızlık değil, övgü

Yeni piyasaya sürdüğü korse markasına ‘Kimono’ adını vermesinin ardından Japon kadınların tepkisiyle karşılaşan ABD’li reality şov yıldızı kim Kardashian, eleştirilere yanıt verdi. Kimonoya övgü için bu ismi seçtiğini savunan Kardashian, değişiklik yapma planı olmadığını söyledi.

Korse markası için, Japon kadınların geleneksel giysisi olan ‘kimono’ adını seçen Kim Kardashian, ‘beklemediği’ bir tepki dalgasıyla karşılaştı. Pek çok Japon kadın, ünlü yıldızı kültürlerine saygı göstermemekle suçladı; sorumsuz ve cahil olduğunu savundu.

Kardashian günler sonra, New York Times aracılığıyla bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi.

İsim değişikliğine dair imada bulunmayan Kardashian, aksine ‘kimono’ adını özellikle seçtiğini, bunun giysinin güzelliği ve detaylarına bir övgü olduğunu savundu.

Kimononun Japon kültüründeki önemini anladığını ve buna büyük saygı duyduğunu söyleyen Kardashian, “Geleneksel bir giysiye leke sürecek ya da ona bir şekilde benzeyecek bir giyim eşyası tasarlamak gibi bir planım yok. Markamı Kimono olarak seçtim, ancak bunu Japan köklerinden koparmak için yapmadım, giysinin güzelliği ve detaylarını vurgulamak istedim” dedi.

Markasının kapsayıcılık ve çeşitlilik temeli üzerine kurulduğunu belirten Kardashian bundan gurur duyduğunu belirtti.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 Haziran 2019

​