Trump ile Kim'in benzerleri, G-20 esnasında Osaka'da barda sahne aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un benzerleri, G-20 zirvesi esnasında Osaka'da bulunan bir barda sahne aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un benzerleri, G-20 zirvesi esnasında Osaka'da bulunan bir bara giderek müzik yaptı.

Gruplarına 'Tiranlar' ismini veren taklitçiler, Osaka'da sahne aldıkları barda çeşitli jazz ve blues şarkılarını seslendirdi.

John Lennon'un ünlü 'Imagine' şarkısını da seslendiren grup, şarkının girişini değiştirerek şarkının girişindeki "Imagine there's no heaven" (Cennet diye bir şey olmadığını hayal edin) kısmını "Yalnızca bir ülke hayal edin" şeklinde değişterek söyledi.

Kim'in benzeri Howard X ise, yaptığı açıklamada Trump ile Kim'den daha iyi bir düet çifti olamayacağını söyleyerek "Müziği, komediyi ve politikayı bir araya getirirseniz çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.