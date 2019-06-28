Vedat Milor: İnşallah Sputnik haber yapmaz

Sosyal medyada yaptığı bir deneyin sonuçlarını paylaşan Vedat Milor, "İyi yapılan tüm ürünleri seviyorum. Ama deniz ürünü, özellikle kabukluları bulmak zor. Bir de tüm etleri fazla pişiriyoruz" diyerek, "İnşallah Sputnik haber yapmaz" notunu ekledi.

Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden bir deney gerçekleştirdi.

Twitter üzerinden yaptığı deneyde Milor, takipçilerine "Bir tweette görüp beğendiğim bir deney bu. Okuduğum kadarıyla, lokma fazla sevilmiyor. Başka neler sevilmiyor? Eğer bu tweet’e denk gelirseniz, Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği altına cevap olarak yazar mısınız" sorusunu yöneltti.

DENEY: Bir tweette görüp beğendiğim bir deney bu. Okuduğum kadarıyla, lokma fazla sevilmiyor. Başka neler sevilmiyor? Eğer bu tweet’e denk gelirseniz, Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği altına cevap olarak yazar mısınız?



Lütfen yazmadan cevaplara bakmayın. — Vedat Milor (@vedatmilor) June 26, 2019

​22 bin cevabın geldiğini belirttiği soruya ilişkin kendi cevabını da Twitter'dan paylaşan Milor, "22 bin cevap gelmiş bu soruya. Peki ben nasıl cevap verirdim. Gerçekten politik olmak için söylemiyorum ama beğenmediğim bir şey yok. İyi yapılan tüm ürünleri seviyorum. Ama deniz ürünü, özellikle kabukluları bulmak zor. Bir de tüm etleri fazla pişiriyoruz" dedi.

22 bin cevap gelmiş bu soruya. Peki ben nasıl cevap verirdim. Gerçekten politik olmak için söylemiyorum ama beğenmediğim bir şey yok. İyi yapılan tüm ürünleri seviyorum. Ama deniz ürünü, özellikle kabukluları bulmak zor. Bir de tüm etleri fazla pişiriyoruz. https://t.co/3pP3ma8B3g — Vedat Milor (@vedatmilor) June 28, 2019

​Söz konusu tweet'ine yanıt olarak attığı diğer iki mesajında Milor, "Soru işareti olacaktı ikinci cümlede" ve "İnşallah Sputnik haber yapmaz." ifadelerini kullandı.

İnşallah Sputnik haber yapmaz. — Vedat Milor (@vedatmilor) June 28, 2019

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