Daily Mail gazetesinin yayınladığı videoda, Londra’da arkadaşıyla birlikte dolaşan Taylandlı bir kadın turistin yaptığı selfie çekimi sırasında çantasından cüzdanını çalan hırsızlar da görülüyor.

Habere göre Taylandlı turist Nina Spencer ve arkadaşı Toi, Londra’nın West End bölgesinde dolaşırken olup bitenleri selfie çubuğuna takılmış kamerayla çekiyordu. Kadınlar, arkalarından yaklaşan ve Spenser’in, kendi ifadesine göre çantasından içinde kredi kartlarının ve nakit 400 sterlinin bulunduğu cüzdanı çekip alan bir grup genç kızı fark etmedi.

Genç kadın daha sonra cüzdanının olmadığını fark etti, ardından videoyu inceleyince olayın nasıl gerçekleştiğini anladı ve hemen polise başvurdu.

Olayı gazetecilere anlatan Spenser, “Polisler olayın nerede meydana geldiğini sordular ve ben onlara videoyu gösterdim. Paramın artık iade edilebileceğini düşünmüyorum, ancak en azından polisin şehirde neler olduğunun bilmesini istiyorum” diye konuştu.

Hırsızlar, soydukları kadının çektiği selfie videosuna takıldı https://t.co/qeKck7idck pic.twitter.com/LiyDoJZJCC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 30, 2019

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