Kayıt
04:22 01 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ve tatil için Bodrum'a gelen ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, ilçede keyifli bir gece geçirdi.

    Steven Seagal tatil için Bodrum'da: 'Türkiye'yi çok seviyor'

    © AA / Ali Ballı
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ve tatil için Bodrum'a gelen ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, ilçede keyifli bir gece geçirdi.

    İlçedeki, The Bodrum by Paramount Hotels ve Resorts'de tatilini sürdüren ünlü aktör onuruna otelde bir dizi etkinlik düzenlendi. Otel içerisindeki Melengeç isimli restoranın da açılışına katılan ünlü aktör ve eşi, gecede keyifli dakikalar yaşadı.

    Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, Bodrum ilçesine geldi. Seagal ve eşine TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat da (sağ 2) eşlik etti.
    © AA / Ali Ballı
    Steven Seagal Bodrum'da

    Seagal ve eşine TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat da eşlik etti. Gecede canlı müziğin yanı sıra, havai fişek gösterisi ve flayboard şovları da yapıldı.

    Eşiyle birlikte düzenlenen şovu izleyen Seagal'in, keyifli tavırları dikkati çekti.  

    The Bodrum by Paramount Hotels ve Resorts üst yöneticisi Geylan Dursunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem restoran açılışı yaptıklarını hem de Seagal'in onuruna yemek verdiklerini söyledi.

    Seagal'i otelde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Dursunoğlu, "Burada çok mutlu. Kesin olmayan bir proje için burada. Bodrum'un havasını çok sevdi, Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de çok dostları var. Yapımcılarıyla birlikte geldi. Biz de gereken misafirperverliği en iyi şekilde gösteriyoruz." dedi.

    Dursunoğlu, Seagal'in birkaç gün daha ilçede tatiline devam edeceğini anlattı.

    Dünyanın her yerinden misafir ağırladıklarına da işaret eden Dursunoğlu, şöyle konuştu: "Steven Seagal Bodrum'a hayran kaldı. Dün sabah saatlerine kadar beraberdik. Günün ağarmasını da beraber gördük. Kendisi çok meşhur bir aikidocu aynı zamanda. Buranın nemsiz olmasını da çok beğendi. Biz de hem sabah kahvaltısında hem de akşam yemeğinde yöresel yemeklerimizi de ikram ettik."

    İlgili konular:

    Steven Seagal: Putin’i temsil ediyorum, seve seve Primorskiy valisi olurum
    ABD'li aktör Steven Seagal, Rus Dışişleri'ne atandı
    Steven Seagal Bodrum'da
    Etiketler:
    Tatil, Steven Seagal, Muğla, Bodrum, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yer alan Aziz Vasil Katedrali maketi.
    Moskova’da Rusya’nın ünlü mimari eserlerini bir araya getiren ‘Minyatür Rusya’ sergisi açıldı
    Karikatür
    Rusya ile Çin, ticarette doları saf dışı bıraktı
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet