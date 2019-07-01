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    A captured Minke whale is unloaded after commercial whaling at a port in Kushiro, Hokkaido Prefecture, Japan, July 1, 2019, in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

    Japonya, 31 yıl sonra ticari amaçlı balina katliamına geri döndü

    © REUTERS / KYODO
    Yaşam
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    Zaten araştırma adı altında yılda yüzlerce balina avlayan Japonya, ticari avı yasaklayan 1986 tarihli anlaşmadan çekilmesi sonraı balina avcılarının bugün denize açılmasına izin verdi.

    Japonya - balina
    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
    Japonya'da 30 yıllık yasak kalkıyor: Ticari balina avcılığı yeniden başlıyor
    Ticari balina avına 1986'da moratoryum getirmiş bulunan Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilen Japonya, moratoryumdaki bir maddeden yararlanıp bilimsel araştırma adı altında yılda 1200'e varabilen sayıda balina avlaması yetmiyormuş gibi, ticari balina avına tümüyle geri döndü. 

    Japonya'da bilimsel araştırma adı altında avlanan balinaların eti satılıyor. Uluslararası Adalet Divanı bu avların hiçbir bilimsel temeli olmadığı sonucuna varmıştı. 

    Japon balina avcılarının denizlere geri dönmesiyle 1986'dan beri katledilen 31 bin balinaya çok sayıda yenisi eklenecek. 

    Bu sabah eşzamanlı olarak beş gemi zıpkınları branda altına gizlenmiş halde kuzeydeki Kushiro'dan, üç balina teknesi de güneybatıdaki Şimonoseki'den demir alıp denize açıldı. 

    Pasifik Okyanusu'nda yüzen bir kambur balina
    © AFP 2019 / FERNANDO CASTILLO
    IWC, Brezilya'nın dünyadaki balina nüfusunun süresiz korunması yönündeki teklifini onayladı

    Japonya Balıkçılık Müdürlüğüne göre gemilerle tekneler birlikte aralık sonuna kadar 227 balina avlayacaklar. Bu kota, 52 minke balinası, 150 Bryde balinası ve 25 kuzey (sei) balinasını içeriyor.

    Hayvan hakları savunucuları ve çevre koruma örgütlerinin tepkisini çeken karar, balina avcılığı örgütleri ve şirketlerine bayram yaptırdı. 

    Siyasilerle yerel yetkililerin de katıldığı ava çıkış töreninde konuşan Japonya Ufak Boy Balina Avcılığı Derneği Başkanı Yoshifumi Kai, "Mutlulukla dolup taşıyorum" dedi.

    Yunus avladığı için uluslararası tepkilerin hedefindeki Kai, "Bu küçük bir sanayi ama ben balina avlamaktan gurur duyuyorum. Biz kasabamızda 400 yıldır balina avlıyoruz" diye konuştu.

    Minke balinası
    © AFP 2019 / Don EMMERT
    Japon balıkçılar Antarktika'da 122'si hamile 333 balinayı öldürmüş

    Japon balina avcıları martta Antartika'da biten son 'araştırma' avında 333 minke balinası öldürmüştü. Öncesinde ise yılda 1000-1200 balina katletmişti. Açık denizlerde deniz koruma örgütü Sea Shepherd'in engellemeleriyle de karşılaşmıştı. 

    IWC'den resmen çekilmesinin ardından her kış Antartika'ya filo göndermesine gerek kalmamış bulunan Japonya'da artık balina avı geleneği bulunan kasabalardan gemi ve tekneler Münhasır Ekonomik Bölge'deki karasularda ava çıkacak.

     

    Etiketler:
    Japonya, balina avı
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