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23:36 01 Temmuz 2019
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    Dünya

    Bilim insanları, dünyayı bekleyen en büyük ekolojik felaket konusunda uyardı

    © AFP 2019 /
    Yaşam
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    Kitlesel bir yok oluşun başlangıcına dair veri toplayan bir grup bilimci, dünyanın dinozorların yok oldukları zamandan bu yana en büyük ekolojik felaketle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

    Kuraklık- Küresel ısınma
    © REUTERS / Heino Kalis
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    Phys.org sitesinde yer alan habere göre Almanya’daki 100 yılı aşkın geçmişi olan Krefeld Entomoloji Derneği'nden bir grup gönüllü biyolog, kitlesel bir yok oluşun başlangıcına dair verileri değerlendirerek, dünyanın dinozorların yok oldukları zamandan bu yana en büyük ekolojik felaketle karşı karşıya olabileceği konusunda uyardı.

    Dünyanın çeşitli bölgelerinin faunasında son 40 yıldır meydana gelen değişimlerle ilgili kapsamlı araştırmada kilit rol üstlenen Alman entomologlar, 30 yıl boyunca Ren nehrinin kıyılarında 63 yerde kurdukları tuzaklara yakalanan böceklerle ilgili gözlem yaptı.

    80 milyonun üzerinde böcek toplayan araştırmacılar, hayvan türlerinin üçte ikisini oluşturan eklem bacaklıların endişe verici bir hızla öldüklerini fark etti. 1994’ten bu yana devam eden araştırma boyunca uçan böceklerin toplam biyokütlesinin yüzde 76 oranında azaldığı ortaya çıktı.

    Araştırmacılar, Batı Avrupa’daki biyolojik çeşitliliğinin kritik düzeyde azalmasının ekosistemler ve besin zincirleri için felakete eşdeğer sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

    Alman entomologların çalışmalarına katılan Hollandalı çevrebilimci Prof. Hans de Kroon, “Batı Avrupa’nın doğasının giderek küçüldüğünün, yiyeceklerin olmayıp sadece zehirli maddelerin bulunduğu tarım alanlarınınsa böcekler için tehlikeli bir yer haline geldiğinin bilincinde olmamız gerekir. Korunan alanlar ise giderek daha izole hale geliyor. Böcekler, mesafeler çok uzun olduğu için göç edemiyor. En çok geri dönüşü olmayan noktayı geçmekten korkuyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Dinazor, Dünya
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