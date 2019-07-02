Meksika’da dolu yağan bir şehir 1.5 metre yükseklikte buzla kaplandı

Meksika medyasının aktardığına göre, yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Guadalajara’da bir anda bastıran dolu fırtınası yaşamı felç etti.

Yayımlanan fotoğraflar, yolların büyük bir kısmının kalın buz tabakası altında olduğunu gösteriyor. Trafik felç olurken bazı otomobiller tamamen buz altında kaldı. Birçok binanın çatısı çöktü.

Kente gönderilen askerler sivillere yardım ediyor.

14. Piyade Taburu Komutanı Sergio Lopez Lara, “Böyle bir dolu daha önce görülmedi. Yönetimin verdiği bilgiye göre böylebir şey ilk kez yaşanıyor” diye konuştu.

#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR — Brandi News Update (@brandilmelb) July 1, 2019

Jalisco Eyaleti Sivil Savunma ve Yangın Dairesi Başkanı Victor Hugo Roldan, yaralıların olup olmadığına dair henüz hiçbirbilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Mexico summer storm buries cars in ice on streets of Guadalajara https://t.co/Jizu6xIbo3 pic.twitter.com/zO1LDPug8r — Al Jazeera News (@AJENews) July 1, 2019

Diario de Mexico gazetesinin aktardığına göre, temizlik çalışmalarına askerler, sivil savunma ve belediye çalışanları de katıldı. Şu ana kadar buz kapladığı alanın yüzde 70’inin temizlendiği bildirildi.