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14:54 02 Temmuz 2019
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    Wikipedia

    Wikipedia kurucusundan 'sosyal medya grevi' çağrısı

    © AP Photo / Eric Risberg
    Yaşam
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    Wikipedia’nın kurucusu Dr. Larry Sanger, sosyal medya platformlarının kullanıcı verilerini kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek bir grev çağrısı yayımladı.

    Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedi platformlarından biri olan Wikipedia'nın kurucusu Sanger, bloğunda yayımladığı yazı ile tüm internet kullanıcılarını 'sosyal medya grevine' davet etti.

    Sanger yazısında Facebbok ve Twitter gibi sosyal medya devlerinin kullanıcılarının verilerini izinsiz kullandıklarına atıfta bulunarak "Kolektif kaslarımızı esneteceğiz ve dev, manipülatif şirketlerin verilerimiz, mahremiyetimiz ve kullanıcı deneyimimiz üzerindeki kontrolü bize geri vermelerini talep edeceğiz" dedi.

    Facebook CEO Mark Zuckerberg listens while testifying before a joint Senate Judiciary and Commerce Committees hearing regarding the company’s use and protection of user data, on Capitol Hill in Washington, U.S., April 10, 2018.
    © REUTERS/ Leah Millis
    Veri paylaşımı nedeniyle Facebook'a cezai soruşturma
    Grevin 4 - 5 Temmuz tarihleri arasında süreceğini belirten Sanger, "Bu grevin sonuçlarını, ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Sosyal medya devleri kişisel veri politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini farkına varacak" ifadelerini kullandı.

    Her kullanıcının özel verilere sahip olduğunu vurgulayan Sanger sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Her birimiz ayrı ayrı kendi özel verilerimize sahibiz. Tıpkı e-postalarımız, kısa mesajlarımızı ve bloglarımızı kontrol ettiğimiz gibi bireysel verilerimizi de kontrol edebilmeliyiz. Tamamen özel ve baştan sona şifreli mi yoksa, tamamen halka açık mı olacağına biz karar vermeliyiz."

    Greve katılmak isteyenlerin 48 saat boyunca, üye oldukları sosyal medya platformlarında #SocialMediaStrike (Sosyal Medya Grevi) etiketinden başka bir gönderi yapmamalarını isteyen Sanger, böylece daha fazla kullancının etkinlikten haberdar olabileceğini belirtti.

    Sanger ayrıca, katılımcılardan Dijital Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalamalarını istedi.

    Kamuoyuna kullanıcı verilerini koruduklarına dair açıklamalar yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in uzun yıllardır en üst düzey yöneticileriyle kullanıcı verilerine erişimi pazarlamaya dair planları ele aldığı belirtildi.
    © REUTERS / Stephen Lam
    Facebook, kullanıcı verilerine erişimi koz olarak kullanmış: Ortaklara var, rakiplere yok
    Grev çağrısı, Reddit, Twitter ve diğer birkaç ağda da olarak yayımlandı. Sanger, destekçilerden, söz konusu ağda bulunmadığını sürdürdüğü için Facebook'ta yaymalarını istedi.

    Çok sayıda kullanıcı Sanger'e destek tweetleri atsa da bazıları da bunun gereksiz olduğunu ve yeteri kadar ses çıkaramayacağını düşündüklerini belirtti.

    Birkaç ay önce NBC News kanalı, kullanıcı verilerini korumak bir yana sattığına dair hakkında çok sayıda suçlamada bulunan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in verileri rakipleriyle mücadele etmek ve müttefiklerine yardım etmek için istismar ettiğine dair belgeler sızdırıldığını duyurmuştu. 

    Türkiye'de de 10 Mayıs'ta Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermiş, yapılan incelemede API hatası ihmali nedeniyle Türkiye'deki 6,8 milyon kullanıcının etkilenmiş olabileceği belirtilmişti

    Aynı şekilde Twitter'ın da kullanıcı verilerini izinsiz kullandığı uzun süre tartışılmıştı. Şirket geçen mayıs ayında, 'yanlışlıkla' bazı kullanıcılarının konum bilgisi verilerini güvendikleri bir reklam veren ortaklarıyla birlikte topladıkları ve paylaştıklarını açıklamıştı

    Wikipedia'ya Türkiye'den 29 Nisan 2017'den beri erişim yasağı bulunuyor. 

    Etiketler:
    Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel veri, Larry Sanger, grev, Sosyal medya, Twitter, Facebook, Wikipedia
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