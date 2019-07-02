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    EDITORS NOTE: Graphic content / Naturists practice yoga in the Bois de Vincennes on the outskirts of Paris on June 24, 2018. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

    Fransa'da çıplak yaşayanların sayısında patlama

    © AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
    Yaşam
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    Çıplak yaşama (nudizm) olarak da bilinen doğacılığın (naturizm) patlama yaptığı Fransa, kamuya açık alanlarda her şeyi salmaya gelen yabancıların akınına uğramış durumda. Toplam 1.5 milyon naturistin yaşadığı Fransa, yılda naturizmi pratiğe dökmeye gelen 2 milyon yabancıyı ağırlıyor.

    Fransa'da naturizm son yıllarda giderek popüler ve dolayısıyla görünür hale gelirken, müzelerde, restoranlarda, gece kulüplerinde çıplaklara özel etkinlikler ülke çapında yaygınlaşıyor. 

    Çıplak devrimin peşine takılanlar sadece Fransızlar değil. Naturizm patlaması yüzünden Fransa'da yabancı akını yaşanıyor. 

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    © Fotoğraf : The Amrita
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    PARİS'TE NATURİZM GÜNÜ 

    Fransız başkentinin 12. bölgesi Bois de Vincennes'de pazar günü düzenlenen 2. Paris Naturizm Günü (Journée Parisienne du Naturisme) vesilesiyle yüzlerce çıplak biraraya geldi.

    Çimlere serilip güneşlenen ve piknik yapan çıplaklar, yoga, çıplak beden egzersizi, vücut boyama gibi faaliyetlerde de bulundu.  

    Fransa'daki bu kamuya açık en büyük çıplak etkinliğine katılanlar arasında çok sayıda yabancı vardı. En çok da sırf kamuya açık çıplak etkinliğinde yer almak için Paris'e gelmiş olan komşu İngilizler. 

    NATURİZMİN DOĞUM YERİ

    Londra’nın ilk çıplaklar restoranı hizmete açıldı.
    © REUTERS / Mike Segar
    Londra’nın ilk çıplaklar restoranı kapandı

    The Local'in görüş aldığı Paris Naturistler Derneği (ANP) Sözcüsü Julien Claudé-Pénégry, Fransa'nın 19. yüzyılın sonunda naturizmin doğduğu yer olduğunu hatırlatıp "Tüm dünyadan naturistlerin seyahat etmek için bir numaralı tercihi Fransa'dır ve buradaki topluluk çok iyi örgütlenmiştir" dedi. 

    150 NUDİST DERNEK VAR

    Fransa çapında 150 kadar nudist dernek olduğunu aktaran ANP Sözcüsü Claudé-Pénégry, şunları söyledi:

    YIL BOYU ETKİNLİK

    Marisa Papen
    © Fotoğraf : Twitter/Daily Mail
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    "İnsanlar burada fazlasıyla çeşitlilik buluyor. İster taşrada ister dağda isterse denizde naturizmi tecrübe edebiliyor ya da naturistler için düzenlenen pek çok kültürel etkinliğe katılabiliyor. Nudist etkinlikler sadece yaza özgü bir şey değil, tüm yıl boyunca gelip katılabilirsiniz." 

    'DOĞAYLA YENİDEN İLİŞKİ KURMA FIRSATI'

    Fransa Naturizm Federasyonu'nun verilerine göre dünyanın bir numaralı nudist varış noktası olan Fransa'da yılda 3.5 milyon kişi anadan doğma halde yaşamak isteyenlere ayrılmış yerlere gidiyor.

    Sadece Paris'te  88 bin naturist yaşıyor. 

    Bisiklet
    © Flickr /
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    Fransa'da toplam 1.5 milyon naturist yaşarken, yılda 2 milyon yabancı naturizmi pratiğe dökmek için Fransa'nın yolunu tutuyor. Bunlar arasında tatilini çıplak geçirmek için İngilizlerin sayısı giderek artıyor. 

    Claudé-Pénégry, bu durumu, "Çok sayıda insan gündelik yaşamlarını aşırı koşuşturmaca içinde sürerken biz onlara doğayla yeniden ilişki kurma fırsatı sunuyoruz. Naturizm sukuneti tecrübe etmek için bir şanstır" diye değerlendirdi.

    'SAPKINLIK DEĞİL, İHTİYAÇ'

    Naturizm patlamasında naturist topluluğun iletişim başarısının rolüne dikkat çeken ANP Sözcüsü, şu görüşleri dile getirdi:

    © Fotoğraf : Twitter
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    "Geçmişte marjinalleştirilmiştik, naturizm sapkınlık olarak görülüyordu, ama şimdi insanlar bununla ilgisi olmadığının farkına varıyor. Bu bir 'yaşam sanatından' ibaret. Güneşe ihtiyacımız var ve onu giysiler olmaksızın tenimizde hissetmek büyülü bir his. Naturizm kendine, diğerlerine ve çevrene saygı duymakla ilgili. Giyinmek seni kafese sokar, naturizm ise seni apaçık kendin yapar."

    'ŞİŞMAN, ZAYIF FARKI YOK'

    Fransa'nın naturist mekanlarına her tür insanın gittiğini söyleyen Claudé-Pénégry, "Şişmanlar, zayıflar, hepsi gidiyor. Buralar kimseyi yargılamayan yerler. Bu etkinliklere katılan belli bir tip yok, bunlar herkes için, bugünün toplumunun tam bir yansıması."

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    'KADINLARDAN YOĞUN İLGİ'

    "Yaşlılar da gençler de var, erkekler kadar kadınlar da gidiyor. Ailece gidilen etkinlikler bile düzenleniyor" dedi. 

    Mayıs 2018'de Paris'teki bir müzede düzenlenen giysisiz etkinliğe katılmak için 30 bin kişinin başvurduğunu, bunların çoğunun kadın olduğunu sözlerine ekledi. 

    Etiketler:
    çıplak, nudist, Paris, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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