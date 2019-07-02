'Halefim kadın olursa çekici olmalı' diyen Dalay Lama'dan özür: Tercüme edilince mizahi tarafı yok olmuş

Tibetli ruhani lider Dalay Lama, "Halefim kadın olursa çekici olmalı, yoksa kimse yüzüne bakmak istemez" ifadeleri için özür diledi. Ofisinden yapılan açıklamada "Bazı durumlarda bir kültürel bağlamda eğlenceli olan bir cümle başka dile tercüme edildiğinde mizahi yönünü kaybedebilir, Dalay Lama pişmanlık duyuyor" denildi.

Sürgündeki Tibetli ruhani lider Dalay Lama, BBC ile yaptığı röportajda, kendisinden sonra gelecek liderle ilgili yaptığı açıklamada "Halefim kadın olursa çekici olmalı, yoksa kimse yüzüne bakmak istemez" ifadelerini kullanmıştı.

Dalay Lama'nın bu ifadeleri ise dünya çapında başta kadınlar olmak üzere çok sayıda insan tarafından tepkiyle karşılanmış ve tepki çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine ise Dalay Lama'nın ofisinden yazılı bir açıklama yayınlanarak Tibetli liderin 'kadınları incitmeyi kast etmediği' belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamanın metni şu şekilde:

"Reenkarnasyonunun kadın olup olmaması sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Hazretleri, halefinin 'çekici' olması gerektiğini söylerken kadınlara yönelik incitici ifadeler kullanma kastı yoktu.

Son derece üzgün olan Dalay Lama, söyledikleri yüzünden incinen insanlardan içtenlikle özür diliyor.

Hali hazırda 80'li yaşlarının ortasında olan hazretleri, seyahatlerinde karşılaştığı materyalist, küreselleşmiş dünya ile arasındaki çelişkilere ilişkin keskin bir algıya sahiptir ve Tibetli Budist geleneğinin merkezinde olan reenkarnasyon hakkında daha ezoterik fikirlere sahiptir.

Bununla birlikte, bir kültürel bağlamda eğlenceli olabilecek ifadeler başka dile çevrildiğinde mizahi yönünü yitirebilir. Dalay Lama pişmanlık duyuyor.

Hazretleri, hayatı boyunca kadınların objeleştirilmesine karşı çıktı ve kadın haklarını destekleyerek cinsiyet eşitliği konusunda artan uluslararası fikir birliğini kutladı."