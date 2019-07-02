Keşfedilen örümcek türüne Karl Lagerfeld'in ismi verildi: Gözleri çok benziyor

Avustralya Queensland'da bulunan bir müzenin örümcek uzmanı, keşfettiği yeni örümcek türüne ünlü modacı Karl Lagerfeld'in ismini verdi. Uzman, yeni türün ünlü modacıya çok benzediği görüşünde.

Avustralya Queensland'da bulunan bir müzenin örümcek uzmanı, pirinç tanesi büyüklüğünde 5 ayrı kısa tüylü zıplayan örümcek türü keşfetti. Keşfedişlen türlerden birine ise 'benzerliğinden' ötürü Karl Lagerfeld ismi verildi.

Uzman Danilo Harms, "Jotus karllagerfeldi, gözleri güneş gözlüklerine ve beyaz ön ayakları kıyafet yakasına benzediği için bize Karl Lagerfeld'i anımsatan bir örümcek" ifadelerini kullandı.

Uzman ekibin bir diğer üyesi Barbara Baehr de, Avustralya'da bulunan örümceklerin yüzde 70'inden fazlasının henüz sınırlandırılmadığını söyledi.

Baehr, "Zıplayan örümcekler Avustralya'nın en güzel örümceklerinden birisidir ancak onlarla ilgili hala yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu küçük örümcekler toplumun ve bilim insanlarının kalbini kazanacak" dedi.

© AP Photo / Francois Mori Karl Lagerfeld, Paris Moda haftası'nda

Küçük boyutlarıyla tespit edilmesi zor olan bu yeni tür, kelebekler gibi uzun ve sık renkli tohumlar içeren bacaklarıyla ayrıntılı bir eşleşme dansı ile tanınır.

Bu türler aynı zamanda kadınlar için kur dansı yapan Avustralya tavus kuşu örümceklerinin de yakın akrabalarıdır.

Keşfedilen yeni türler ve bulundukları yerler şu şekilde:

- Jotus albimanus: New England ulusal parkı, New South Wales

- Jotus fortiniae: Cape York yarımadası, Quinkan şehri, Queensland

- Jotus karllagerfeldi: Broadwater gölü, Queensland

- Jotus moonensis: Mount Moon, Queensland

- Jotus newtoni: Broadwater gölü, Queensland