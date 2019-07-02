Keşfedilen örümcek türüne Karl Lagerfeld'in ismi verildi: Gözleri çok benziyor

Uzman Danilo Harms, "Jotus karllagerfeldi, gözleri güneş gözlüklerine ve beyaz ön ayakları kıyafet yakasına benzediği için bize Karl Lagerfeld'i anımsatan bir örümcek" ifadelerini kullandı.
Uzman ekibin bir diğer üyesi Barbara Baehr de, Avustralya'da bulunan örümceklerin yüzde 70'inden fazlasının henüz sınırlandırılmadığını söyledi.
Baehr, "Zıplayan örümcekler Avustralya'nın en güzel örümceklerinden birisidir ancak onlarla ilgili hala yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu küçük örümcekler toplumun ve bilim insanlarının kalbini kazanacak" dedi.
Küçük boyutlarıyla tespit edilmesi zor olan bu yeni tür, kelebekler gibi uzun ve sık renkli tohumlar içeren bacaklarıyla ayrıntılı bir eşleşme dansı ile tanınır.
Keşfedilen yeni türler ve bulundukları yerler şu şekilde:
- Jotus albimanus: New England ulusal parkı, New South Wales
- Jotus fortiniae: Cape York yarımadası, Quinkan şehri, Queensland
- Jotus karllagerfeldi: Broadwater gölü, Queensland
- Jotus moonensis: Mount Moon, Queensland
- Jotus newtoni: Broadwater gölü, Queensland
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