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19:17 02 Temmuz 2019
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    Yağmur Aşık- Emre Aşık

    Emre Aşık, çocuklarını icra yoluyla teslim alırken olay çıktı: Eski eşi tehdit ederek çöp konteynerlerini fırlattı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Eski futbolcu Emre Aşık, 4 aydır göremediği çocukları 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızının geçici velayetini aldı. Emre Aşık, haciz kararıyla çocuklarını alırken olay çıktı.

    Emre Aşık- Yağmur Aşık
    © Fotoğraf : Twitter
    Emre-Yağmur Aşık çifti boşanmaktan vazgeçti
    Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet, 2 polis memuru, pedagog ve icra memuru,  Yağmur Aşık ve annesinin kendilerine yumruklarla saldırdığını ileri sürdü. Darp raporu alan icra heyeti, Yağmur Aşık ve annesinden şikayetçi oldu.

    YAĞMUR AŞIK’A ÇOCUKLARA KÖTÜ MUAMELEDEN DAVA

    Yağmur Aşık hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen ay çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Emre Aşık, avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla boşanma davalarının görüldüğü İstanbul 10’uncu Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek çocuklarının geçici velayetini istemişti. Mahkeme geçtiğimiz cuma günü aldığı kararla çiftin 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızlarının velayetini tedbiren baba Emre Aşık’a verdi.

    3 ÇOCUKTAN İKİSİNİN TEDBİREN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

    Mahkeme Emre Aşık’a verilen çocuklar ile anne arasında her ayın 1. 2. ve 4. hafta sonu Cuma akşamından Pazar akşamına kadar, dini bayramların 2. gününden 3. günü akşamına kadar yaz tatillerinde ise 1-10 ağustos arasında annenin yanında kalması yönünde şahsi ilişki kurdu. Tedbiren velayeti Yağmur Aşık’ta bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun ise yaşı, gelişimi, anne bakımı, anne sütüne muhtaç oluşunu dikkate alan mahkeme velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verdi.

    İCRA YOLUNA GİTTİLER

    İki çocuğunun velayetini alan Emre Aşık avukatı Funda Sadıkahmet Alp ile birlikte polis memurları eşliğinde mahkeme kararı doğrultusunda Yağmur Aşık’tan çocuklarını almak istedi. Yağmur Aşık çocuklarını vermeyince bu kez Emre Aşık icra emri çıkartarak icra heyeti ile tekrar Yağmur Aşık’ın yaşadığı Arnavutköy’deki evine gitti. İcra ile çocuk teslimi sırasında Yağmur Aşık, annesi ve iki kadın arkadaşının icra heyetine saldırdığı iddia edildi. İcra heyeti tarafından tutulan tutanakta yaşanan olaylar şöyle anlatıldı:

    Emre Aşık- Yağmur Aşık
    © Fotoğraf : Twitter
    Boşanmak üzere olduğu eşinden Emre Aşık için FETÖ ihbarı
    “Pedagog çocuklarla görüştükten sonra çocukların babaya tesliminde bir sakınca olmadığını belirtti. Yağmur Aşık çocukları sağ salim babaya teslim etti. Bu sırada Yağmur Aşık, “Oğlumu vermeyeceğim” diyerek çocuğu vermemek için direndi. Avukat Funda Sadıkahmet Alp’e küfürler edildi. Polis memurlarına yumruk ve tekme ile saldırıldı. Yağmur Aşık tehditler ederek çöp konteynerlerini fırlattı. İcra heyeti darp raporu alarak Yağmur Aşık, annesi ve yanındakilerden şikayetçi oldu.”

    REDDİ HAKİM İSTEDİLER

    Sinir Krizleri geçiren Yağmur Aşık’ın avukatı Levent Turgut Karakoç, 2 çocuğun tedbiren velayetini Emre Aşık’a veren aile mahkemesi hakimi ile ilgili ‘reddi hakim’ talebinde bulunduklarını belirtti. Avukat Karakoç ayrıca Emre Aşık’ın uyuşturucu kullandığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için mahkemeye talepte bulunduklarını söyledi.

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