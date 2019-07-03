Doğum günü için 'Fort Boyard' yarışmasını bir günlüğüne kiralayan Rus milyarder Fransız basınında

Fransız basını, Rusya'dan bir iş adamının doğum gününü kutlamak için 'Fort Boyard' isimli ünlü televizyon yarışmasını bir günlüğüne kiraladığını yazdı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre Rusya’da metalürji sektöründe faaliyet gösteren bir milyarder, 50. doğum gününü kutlamak için 'Fort Boyard' isimli ünlü televizyon yarışmasını bir günlüğüne tümüyle kiraladı.

Yapılan anlaşmanın sadece 'Fort Boyard' yarışmasının yapıldığı ada ve kaleyi kapsamayıp, aynı zamanda şovun 100’ün üzerinde kişiden oluşan tüm teknik ekibinin de Rus milyarderin ve konuklarının hizmetinde olduğu ifade edildi.

Kira anlaşmasının tutarı açıklanmazken, Rus milyarder ve arkadaşları için 30 yarışma etabından oluşan özel bir program yapıldığı belirtildi.

Fransa’nın Atlantik kıyısının açıklarında yer alan aynı ismi taşıyan adada kurulan kalede yapılan Fort Boyard aksiyon gösteri yarışmasının katılımcıları, dörder kişilik iki takım halinde birbirlerine ve zamana karşı yarışıyorlar. Yarışma bir ara Türkiye'de de 'Hazine Adası' adıyla yayınlanmıştı.