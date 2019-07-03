Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Aynı depremin Türk kara sınırlarına uzaklığı ise 141.70 kilometre ile Marmaris oldu. Bu depremin ardından aynı bölgede saat 04.28'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.
Akdeniz'de Kerpe Adası'nın güneydoğusunda Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra 3.5 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı gerçekleşti.
Aynı depremin Türk kara sınırlarına uzaklığı ise 141.70 kilometre ile Marmaris oldu. Bu depremin ardından aynı bölgede saat 04.28'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.
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