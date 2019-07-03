Kayıt
12:14 03 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    1994 YILINDA BAŞLAYAN BAKACAK BARAJI SEBEBİYLE ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDEN GÖKÇEADA'YA İSKAN EDİLEN EŞELEK KÖYÜ HALKI, 'HATIRA OLSUN' DİYE ESKİ KÖYLERİNDEKİ MİNAREYİ OMUZ OMUZA VEREREK 2001 YILINDA YENİ KÖYLERİNE TAŞIDI. (CENK İŞVER - SELAHATTİN MURATHAN YILDIRIM/ÇANAKKALE-İHA)

    Köy halkı 'hatıra olsun' diye minareyi taşıdı: 'Bilmiyorum, Türkiye’de veya dünyada bunun bir örneği var mı?'

    © İHA / CENK İŞVER - SELAHATTİN MURATHAN YILDIRIM
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Bakacak Barajı sebebiyle Çanakkale’nin Biga ilçesinden Gökçeada’ya iskan edilen Eşelek köyü halkı, ‘hatıra olsun’ diye eski köylerindeki minareyi omuz omuza vererek 2001 yılında yeni köylerine taşıdı.

    Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 1994 yılında yapımına başlayan Bakacak Barajı sebebiyle bölgede bulunan Eşelek köyü, 1998 yılında Gökçeada’ya iskan edildi.

    Gökçeada’ya yerleşmeden önce eski köylerinden hatıra olarak cami minaresini de götürmeye karar veren köylüler, iş birliği yapıp minarenin taşlarını söktü ve tek tek numaralandırdı. Kamyonlar ve gemilerle minare taşlarını Gökçeada’ya taşıyan Eşelek halkı, 2001 yılında eski köylerindeki minareyi Gökçeada’ya başarılı bir şekilde yeniden dikmeyi başardı.

    Köyün tarihçesinden bahseden Eşelek Muhtarı Erol Dönmez, 2-3 yıllık bir çalışma ile minarenin adaya taşındığını anlattı: "Köyümüz 1998 yılında buraya taşındı. 1994 yılında başlayan Bakacak Barajı sebebiyle Gökçeada’ya iskân edildik. Minarenin Gökçeada’ya taşınma hikayesine gelirsek, buraya gelmeden önce köylülerimizde gidilecek olan yere kalıcı bir şeyi götürme düşüncesi ortaya çıktı. Bununla ilgili ilk olarak ‘Mezarlıkları su altında bırakmayalım, gideceğimiz yere götürelim’ diye düşünüldü. Fakat köyümüz çok eski olduğu için mezarlıkları götürmek çok zor bir iş diye düşünülmüş.

    Bunun yerine minareyi götürme fikri çıkmış. Tabii bu kolay bir şey değil. ‘Ne yapılabilir?’ diye düşünülmüş. 1964 yılında minareyi inşa eden usta ile görüşülmüş. Bu usta, köylünün de yardımı olursa bu işi yapabileceğini söylemiş. Köylünün de yardımıyla bütün minare taşları tek tek numaralandırılarak, Gökçeada Eşelek Köyüne monte edilmiş. 1998-2000 yılları arasındaki çalışma sonucu 2001 yılında bitmiş. Bu şekilde minare, Gökçeada Eşelek köyüne getirilmiş."

    Dönmez şöyle devam etti: "İlk etapta orada sökülüp numaralandırılan taşlar, köylüler tarafından tek tek kamyonlara yüklenmiş. Kamyonlarla gemiye gelip, gemiden de Gökçeada’ya taşınmış. Tabii bu uzun bir süreç gerektiren bir iş. Bilmiyorum, Türkiye’de veya dünyada bunun bir örneği var mı? Bu şekilde eski bir minarenin başka bir yere taşınmasının ender rastlanan bir olay olduğunu düşünüyorum. İskân kolay bir şey değil. Köyümüz toptan buraya taşındı. Minareyi her gördüğümüzde eski köyümüz aklımıza geliyor."

    Etiketler:
    Cami, Minare, Gökçeada, Baraj, Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı
    Karikatür
    Simonyan'dan Alman istihbaratına Sputnik ve RT yanıtı: Devlet destekli olduğumuzu saklamıyoruz
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet