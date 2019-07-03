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13:10 03 Temmuz 2019
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    BAE şeyhi İngiltere'de ölü bulundu

    © AFP 2019 / Cristina Quicler
    Yaşam
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Londra'daki evinde ölü bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir kaynak ise, Kasımi'nin evinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunduğu ve evde seks partisi yapıldığını iddia etti.

    Dubai şeyhi El Maktum
    © Flickr /
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    İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ihbar üzerine Kasimi’nin Knightsbridge semtindeki evine giden acil servis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu buldu.

    Gazeteye konuşan kaynaklar, 39 yaşındaki erkek giyim markası sahibi Kasimi’nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve seks partisi yapıldığını söyledi.

    Ancak Londra Polisi, bu iddiayı henüz ne teyit etti ne de yalanladı. Nedeni henüz netleşmeyen ölüme ilişkin ise herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

    Söz konusu kaynak, "Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid’in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi" dedi.

    Öte yandan, olay yerine ulaşan ambulansın da evde uyuşturucu bulunduğuna ilişkin anons geçtiği belirtildi.

    ÜÇ GÜN YAS İLAN EDİLDi, BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

    Şeyh Halid’in ölü bulunduğu evin, 90 milyon pound’a satılan evlerin bulunduğu bir yerde yüksek kalitede bir apartman dairesi olduğu öğrenildi.

    Şeyh Halid’in arkadaşı ve eski iş ortağı Elliott Frieze, dün gece yaptığı açıklamada, “Müthiş bir çalışkan ve yetenekliydi. Harika bir insandı” ifadelerini kullandı.

    Şeyh Halid’in doğduğu Şarika kentinde üç gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.

    Sosyal medyada, diğer oğlu Şeyh Muhammed Bin Sultan El-Kasimi Bin Sultan El-Kasimi’yi 1999’da henüz 24 yaşındayken yitiren Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi’ye başsağlığı mesajları yağdı.

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    Kasımi'nin ölüm ilanı

    Dubai şeyhi El Maktum
    © Flickr /
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    O dönemde İngiliz The Independent gazetesi, Şeyh Muhammed’in aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü yazmıştı. Şeyh Muhammed de İngiltere’de hayatını kaybetmiş; iddiaya göre, banyoda yanında şırıngalarla ölü bulunmuştu.

    ŞEYH HALİD BİN SULTAN EL-KASİMİ KİMDİR?

    Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinde dünyaya geldi, dokuz yaşında İngiltere’ye taşındı.

    Kent şehrindeki prestijli Tonbridge School’da eğitim gören Şeyh Halid, Londra’daki Imperial College’da Fransızca ve İspanyolca öğrendi.

    Sonrasında mimarlık okuyan ve moda eğitimi aldığı Central Saint Martins’e devam eden Şeyh Halid, 2008’de Qasimi Homme adlı erkek giyim markasını kurdu.

    Arkadaşı Perulu fotoğrafçı Mariano Vivanco, Instagram hesabından Şeyh Halid'in fotoğrafıyla paylaştığı mesajda, “Sen her zaman benim meleğim olacaksın. Huzur içinde yat” yazdı.

    View this post on Instagram

    Will always be my Angel @khalid_qasimi RIP 🌹

    A post shared by MARIANO VIVANCO 📷 (@marianovivanco) on

    Etiketler:
    uyuşturucu, ölüm, Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi, Londra, İngiltere, BAE
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