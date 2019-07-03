Çin'in en büyük arama motorunun CEO'suna protesto: Başından aşağı bir şişe su döküldü

Çinli arama motoru Baidu'nun CEO'su, bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada sahneye çıkan biri tarafından başından aşağı bir şişe su boşaltılarak ıslatıldı.

Çin'in en büyük arama motoru Baidu'nun CEO'su Robin Li, şirketin düzenlediği bir yapay zeka konferansı sırasında sahneye çıkan biri tarafından ıslatıldı.

Baidu, son yıllarda içerisinde yer aldığı tıbbi reklam skandalının ardından Çin'de çok sayıda eleştiriye konu olmuştu.

Baidu tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Li, şirketin otonom araç projesi üzerine konuşurken bir kişi sahneye çıktı ve başından aşağı bir şişe su boşalttı.

Önce ne olduğunu anlayamayan Robin, daha sonra İngilizce "Senin problemin ne" diyerek tepki gösterdi.

Birkaç saniye süren olayın ardından sunumuna devam eden CEO, "Yapay zeka konusundaki ilerlememizin her şeyle karşı karşıya gelebileceğini herkes görebilir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu protestonun hangi amaçla yapıldığı ve protestocuya ne olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Yaşanan olay ise şirket etkinliklerinde alınan güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına yol açtı.

Baidu, 2005 yılında halka açıldığından bu yana ilk çeyrekte zarara uğradığı zorlu bir yıl geçirmişti ve şirketin arama motoru sorumlusu da istifa etmişti.