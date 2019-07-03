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16:39 03 Temmuz 2019
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    ABD'nin Denver kentinde sayıları giderek artan kazlar avlanıyor, etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

    © AFP 2019 / FEDERICO GAMBARINI
    Yaşam
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    ABD’nin Denver kentinde yetkililer artan kuş nüfusu karşısında 'çareyi', Kanada kazlarını toplayıp etlerini ihtiyacı olan insanlara bağışlamakta buldu.

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    Colorado eyaletinin başkenti Denver’da yetkililer ‘kontrolsüz çoğalan’ kuşların bitki örtüsüne zarar verdiğini, sağlık ve hijyen sorunlarına yol açtığını hatta insan ve doğa çatışması yarattığını savundu.

    Bununla ‘baş etmek’ isteyen otoriter, Kuzey Amerika’ya özgü bir tür olan Kanada kazlarının avlanarak etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına karar verdi.

    ABD Göçmen Kuş Yasası’na göre bu türler koruma altında ancak Denver yetkilileri kazları öldürmek konusunda hükümetten izin aldıklarını savundu. Hatta yerel otoriter, Tarım Bakanlığı’nın bu hamleyi desteklediğini söyledi.

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    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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    Denver Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticisi Scott Gilmore, “Kazlar hep parklarımıza dışkılıyor, en büyük şikâyetimiz bu. Artık iş, insanların parklardan keyif alamayacağı noktalara kadar vardı. Bu nedenle bu planı uygulamaya başladık” dedi.

    TEPKİ ÇEKTİ

    Ancak plana tepki gösteren kamuoyu, kuş nüfusunun artışına karşı hayvanları öldürmeden daha makul mücadele yöntemlerinin izlenebileceğini dile getirdi.

    Denver sakinlerinden biri, “Kazlar biraz karın ağrısı yaratıyor ancak onları öldürüp etleriyle evsizleri beslemek biraz şiddetli bir çözüm” ifadelerini kullandı.

    Denver’da yaklaşık 5 bin Kanada kazının bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak yetkililer bu nüfusu yaklaşık 15 yıldır kontrol altında tutmaya çalışıyor.

    Bu konuda daha önce de kaz yavrularının gelişimini durdurmak için yumurtadayken üzerine mısır yağı sıkmak gibi bir ‘çözüm’ denenmişti. Ayrıca kazları kovalayan uzaktan kumandalı bir alet de geliştirilmişti.

    Etiketler:
    Kaz, kuş, Denver, ABD
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