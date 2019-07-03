Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamadı.
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Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı.
Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi.
Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TÜRKİYE'DE DE SORUN VAR
Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemi yaşanıyor
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