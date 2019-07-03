Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemi yaşanıyor

Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı.
Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi.
Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TÜRKİYE'DE DE SORUN VAR
Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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